Las Tipas presentó la avant premiere de la película Desafiantes

Challengers es una producción audiovisual de la Metro-Goldwyn-Mayer que nos cuenta una historia de pasión y deporte. La realización del director de Call me by your name (2017) y Bones and all (2022), Luca Guadagnino, no solo incursiona en el mundo del tenis profesional; también construye una particular historia en torno al triángulo amoroso en el que se ven envueltos los protagonistas: Tashi Duncan (Zendaya), Art Donaldson (Mike Faist) y Patrick Zweig (Josh O'Connor).

La historia comienza en el climax: la final de un torneo entre Art, el campeón que atraviesa un momento difícil en su carrera, y Patrick, la estrella del tenis frustrada. A partir de allí, los creadores utilizan secuencias retrospectivas constantes para revelar cómo se fue construyendo este triángulo erótico.

Durante el filme, de 131 minutos de duración, podemos ver a una de las actrices más destacadas de la generación actual en un papel protagónico lleno de sensualidad, seducción, deseo y, hasta incluso, obsesión. El personaje de Zendaya, la joven de 27 años que ya lleva un gran recorrido cinematográfico (Euphoria, Spider-Man, Dune), tiene un magnetismo que capta toda la atención, no solo del público, sino también de los personajes al interior de la película.

Guadagnino trasciende los lugares comunes y nos muestra una historia intensa, potente, estimulante, tal y como han sido otras de su autoría. Con variados planos de cámaras y una banda sonora inquietante, logra crear un clima de excitación y tensión que traspasa la pantalla en varios momentos.

Sin dudas, es una película para recomendar