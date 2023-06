Las lágrimas de la Virgen: el impactante testimonio de una fiel

Liliana de Bartolo es una de las fieles que fue testigo de un hecho que conmocionó a quienes asistieron a la misa, al percibir que la Virgen tenía lágrimas en sus ojos. En ese marco, dialogó con AHORA y contó cómo se vivió ese particular momento.

Según trascendió, la primera que se dio cuenta fue una niña, que se emocionó y avisó lo que estaba viendo. Los dos sacerdotes que participaban de la imposición de manos comenzaron a rezarle a la imagen junto a los fieles, que también le cantaban e inclinaban su cabeza.

El viernes a la noche asistió a la Misa de Sanación, en la parroquia San Jerónimo de Coronda, donde ocurrió el suceso. "Desde el momento en que llegamos, el clima que se sentía allí era distinto de las misas anteriores", expresó.

Cuando la misa estaba terminando, "vimos que la nena que está en el coro se dio vueltas, la miraba y la tocaba a la Virgen, y lloraba", relató.

Posteriormente, los sacerdotes se acercaron, tocaron a la Virgen y los fieles se fueron acercando. "Con mucho asombro, descubrimos las lágrimas en la cara de la Virgen", contó.

"No hay palabras", resumió Liliana. "No hicimos preguntas, no pedimos explicaciones, todo fue silencio, respeto y lágrimas", dijo.