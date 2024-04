Las 10 mejores miniseries para ver en Netflix

No te prometemos que no te van a defraudar pero vas a poder disfrutar de un momento cómodo y relajado.

Netflix: estás son las 10 miniseries que no te podes perder

Ripley

Sinopsis: Años 60. Un millonario contrata al estafador Tom Ripley para que viaje a Italia e inste a su hedonista hijo a regresar a casa. La aceptación del trabajo por parte de Tom hace que éste se vea rodeado de riqueza, lujos y privilegios, haciéndose pasar por quien no es. Pero para conservar la vida que tanto desea, Tom tendrá que tejer una red de mentiras.

Elenco: Andrew Scott, Dakota Fanning, Johnny Flynn, Eliot Sumner, Margherita Buy, Maurizio Lombardi.

Duración: 8 episodios.

Quédate cerca

Sinopsis: Tres personas parecen llevar una vida perfecta, pero ocultan oscuros secretos que ni siquiera sus más allegados sospecharían nunca. Megan es una madre trabajadora de tres hijos. Ray es un prometedor fotógrafo documental atrapado en un trabajo sin futuro. Y Broome, un detective que no puede dejar de lado un caso sin resolver de una persona desaparecida. Cuando llega una vieja amiga del pasado de Megan, llamada Lorraine, con una noticia bastante impactante, los tres protagonistas se ven afectados de una manera atroz, amenazando con arruinar sus vidas y la de quienes los rodean. Adaptación de la novela Stay Close de Harlan Coben.

Elenco: Cush Jumbo, James Nesbitt, Richard Armitage, Sarah Parish, Jo Joyner.

Duración: 8 capítulos.

Poco ortodoxa

Sinopsis: Una joven judía ortodoxa abandona un matrimonio concertado en Nueva York y pone rumbo a Berlín, donde vive su madre. La historia se inspira en las memorias de Deborah Feldman, en las que narra en primera persona cómo huyó de su estricta comunidad religiosa cuando era joven.

Elenco: Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch.

Duración: 4 episodios.

Misa de medianoche

Sinopsis: Una comunidad al borde de la extinción y ávida de fe recibe la llegada de un carismático sacerdote, que trae consigo milagros, misterios y un renovado fervor religioso.

Elenco: Kate Siegel, Zach Gilford, Kristin Lehman, Samantha Sloyan, Igby Rigney.

Duración: 7 episodios.

Así nos ven

Sinopsis: En el año 1989, cinco adolescentes de Harlem se ven atrapados en una pesadilla cuando se les acusa injustamente de un ataque brutal en Central Park. Basada en hechos reales, una miniserie que expone las profundas grietas que presenta el sistema judicial y policial estadounidense.

Elenco: Asante Blackk, Caleel Harris, Ethan Herisse, Jharrel Jerome.

Duración: 4 episodios.

Inventando a Anna

Sinopsis: Una periodista investiga el caso de Anna Delvey, la legendaria heredera y estrella de Instagram que le robó el corazón y el dinero a la élite social de Nueva York. Miniserie inspirada en la historia de Anna Sorokin y el artículo de Nueva York titulado “Cómo Anna Delvey engañó a la gente del partido de Nueva York”.

Elenco: Anna Chlumsky, Julia Garner, Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd.

Duración: 9 episodios.

Las cosas por limpiar

Sinopsis: Una madre soltera hace trabajos domésticos para llegar a fin de mes mientras lucha contra la indigencia y la burocracia. Drama inspirado en las memorias de Stephanie Land, Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive.

Elenco: Margaret Qualley, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Tracy Vilar, Billy Burke, Andie MacDowell.

Duración: 10 episodios.

Clark

Sinopsis: Clark Olofsson es un traficante de drogas y ladrón de bancos declarado culpable que reflexiona sobre sus pasadas correrías criminales.

Elenco: Bill Skarsgård, Vilhelm Blomgren, Isabelle Grill, Malin Levanon, Hanna Björn, Peter Viitanen, Sandra Ilar.

Duración: 6 episodios.

La tierra según Philomena Cunk

Sinopsis: En este mockumentary, Philomena Cunk recorre toda la historia de la Civilización Humana desde la Prehistoria hasta la actualidad, “para que nunca tengas que ver ningún otro documental”. Por el camino, Philomena pregunta a expertos preguntas importantes sobre el progreso del Hombre, visitando (o acercándose) a impresionantes ruinas y museos, antes de cortar el plano a metraje de archivo de sitios que ya no existen o en los que era demasiado caro rodar.

Elenco: Diane Morgan, Ruth Adams, Jim Al-Khalili, Martin Andrews, Laura Ashe, Paul Bahn.

Duración: 5 episodios.

Mi querida niña

Sinopsis: Lena vive en completo aislamiento junto con sus dos hijos, Hannah y Jonathan, en un hogar de alta seguridad. Comen, van al baño y se acuestan en horarios prescritos con precisión. Tan pronto como entra en la habitación, se ponen en fila para mostrar sus manos. Obedecen a todo lo que dice. Hasta que la mujer logra escapar. Después de un accidente automovilístico casi fatal, es hospitalizada. Pero el verdadero alcance de esta pesadilla se revela con la llegada de los padres de Lena al hospital esa misma noche. Han estado buscando desesperadamente a su hija desaparecida durante casi 13 años.

Elenco: Naila Schuberth, Kim Riedle, Christian Beermann, Jeanne Goursaud, Haley Louise Jones.

Duración: 6 episodios.