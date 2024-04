"La Pulga Ríos se fue en paz, nos despedimos de una forma hermosa", señaló su mujer Graciela

"P or homenaje a él, respeto, amor y pasión al fútbol es que estoy dando una nota. Esté donde esté va a estar orgulloso de que lo recordemos como estamos haciendo ", comenzó diciendo conmocionada Graciela.

Para recordarlo destacó que en una conversación el Pulga Ríos le mencionó que "el fútbol me dio tanto que no me alcanzaría otra vida para devolverseló".

Finalmente su mujer mencionó que "se fue en paz, nos despedimos de una forma hermosa".

El emotivo mensaje de Graciela para despedir a la Pulga Ríos

"Ya descansas en paz, ya brillas en el cielo como una estrella más", escribió en la redes sociales Graciela Moretti, para despedir a su esposo, Alberto la Pulga Ríos, quien falleció este jueves.