La propuesta del Mujica para limitar compras de uruguayos en Entre Ríos

Asimismo, también se puede establecer las personas que se ubican en las franjas superiores de ingresos, que no necesitan comprar comestibles ni combustible en el vecino país.

Sergio Rodríguez Heredia, referente del grupo, dijo que fue “fructífero” el viaje a Montevideo que permitió que se entrevistaran con Mujica, la intendenta de Montevideo Carolina Cosse y el senador Charles Carrera, publicó El Telégrafo.

Rodríguez Heredia explicó que “Mujica nos hizo ver que la informatización que tiene el Estado, el nivel de información de las personas, es suficiente como para poder tomar algunas medidas que ayuden a resolver la diferencia cambiaria, en parte. Y va por el lado de establecer aquellos que tienen más derecho de comprar en Colón, porque viven una situación más complicada. Quienes no tienen empleo, hacen changas, integran un grupo. En la otra punta, los pudientes en realidad no necesitan, para asegurar su subsistencia, comprar un surtido en Colón. Si alguien gana 10.000 pesos por mes, aun si lo gasta todo en Colón, no impacta en la crisis del comercio. Pero si alguien que gana 100.000 pesos --por ejemplo-- compra todo lo que necesita y usa todos los servicios que precisa en Colón, sí es un problema grave”.