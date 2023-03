La palabra de una de las víctimas de Fabián Constantino: "Vamos a comenzar a vivir en paz"

María Luján Aguirre es una de las víctimas que denunció a Constantino. Tras la sentencia, dialogó con AHORA y emocionada brindó sus sensaciones sobre la condena. "No puedo explicarlo. Confiaba, pero uno hasta que no lo escucha, no puede... no sé. Estaba segura que así iba a ser", afirmó muy emocionada tras conocer el veredicto.

"Ahora me voy a ir con mi familia, a decirles que vamos a comenzar a vivir en paz", expresó luego.

Por último, la mujer confió que con esta sentencia "quizá recuperamos la paz que no tuvimos hace años".

Cabe destacar Fabián Constantino fue encontrado culpable por tres hechos de abusos sexuales agravado por acceso carnal y lesiones simples en un caso, en contexto de violencia laboral y de género. El veredicto se conoció este lunes al mediodía, en medio de la vigilia de familiares y allegados a las víctimas.