La mirada de Palestina en el conflicto con Israel: "Esto no es una guerra"

"Esto no es una guerra. Eso puede ser entre dos naciones. Esto es una agresión de un Estado contra un partido político, muy fuerte. Sentimos el dolor por las víctimas que se suscitan todos los días. No es una película, es la vida rea. Hay gente muriendo, que pierde a familiares, su casa y su vida entera. Y no tienen otro lugar para ir", indicó Zaid. Y agregó: "Para nosotros esto no es una sorpresa y tampoco lo es para los israelíes. Hace años que estamos sufriendo. Existe mucha información falsa en los medios de comunicación, algunos nos apoyan, pero hay mucha mentira".