La ministra de Desarrollo Humano justificó los despidos en comedores de Concordia

"Es probable que estas personas no estuvieran asistiendo al lugar de trabajo”, justificó, ya que “se dieron de baja contratos en los que realmente no se pudo comprobar que estas personas asistieran”.

En diálogo con el programa Tarea Fina de Radio Ciudadana, reconoció que tiene que ver con “el tema de la eficiencia”, pero se comprometió “a revisar los casos, porque si son necesarias las personas, creo que no debemos escatimar” en este tipo de contratos.

No obstante, remarcó que “había gente que estaba contratada y no asistía al lugar de trabajo y eso es algo que no podemos permitir, porque es algo que pagamos todos los entrerrianos”.

Además, explicó que “hay algunas áreas en las que no lo podemos saber, porque los empleados no fichan, pero en un tiempo iremos llevando más prolijidad en estas cuestiones”, ya que “no lo podemos permitir en ningún gobierno, ni en el municipio, ni en la provincia, ni en la Nación”, publicó Diario Río Uruguay.