La joven paranaense internada en Qatar permanece estable

La joven paranaense había denunciado persecución

De acuerdo a lo informado, la joven estaba en Qatar por motivos laborales y se disponía a regresar a Madrid, donde vive con su esposo. Fue allí que llegó la pesadilla: según denunció en sus redes, fue perseguida por varias personas y que no podía salir de Abu Dabi.

En las últimas horas, desde la embajada les respondieron que lograron localizarla en un hospital, donde permanece internada tras sufrir una descompensación. Sin embargo, poco después llegó otro dato más alarmante: les dijeron que en realidad la joven se cayó desde un primer piso y está grave.

“Creo que me quieren vender a una trata de personas”, manifestó en el último de los videos que compartió en su cuenta de Instagram desde el aeropuerto de esa ciudad. Y apuntó: “Cada vez que me acerco a los accesos se me acercan policías y militares, no tengo posibilidad de escapar”.