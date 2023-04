Denuncia por abuso a un "sanador" de Concordia: aseguran que sigue atendiendo gente

PLACA VIOLENCIA DE GÉNERO (2).jpg

"Es una realidad, es lo que está pasando. Esta persona sigue trabajando, lamentablemente. No sólo hoy, sino toda la semana pasada. Hay gente que no se enteró, que no sabe o que no lo conoce. Es una decepción, esto no lo quiero hacer en vano. Me molesta que siga trabajando con la cantidad de denuncias por abuso que tiene", lamentó.

Y agregó: "Quiero seguir informando, quiero que el mundo sepa realmente quién es él, que no trabaje más; lo que yo espero es que ese lugar se clausure, que se investigue". Aldana fue la primera persona en denunciar a esta persona, quien contó cómo era el modus operandi del supuesto "sanador, parapsicólogo, clarividente" y pidió que las víctimas se animen a denunciar.

Tras su presentación en los Tribunales de Concordia y el estado público que tomó su denuncia, otras dos víctimas de abuso sexual pudieron contar lo vivido ante la Justicia. El denunciado es una persona que en la actualidad tendría alrededor de 70 años y, de acuerdo a lo informado, sigue operando en su local de calles Las Heras y Sarmiento.

Su desgarrador testimonio

"Hice pública mi denuncia porque antes de realizarla en Fiscalía ya conocía de otros casos casos no denunciados. Lamentablemente, esto es algo que sucede hace mucho tiempo. Mi denuncia la presenté en octubre 2022 y el miércoles pasado me llamaron para las primeras pericias. Somos dos denunciantes y se sumó una tercera chica", contó Aldana al Nueve.

"En el momento en el que yo concurría iba muchísima gente. Podías ir a las cinco de la tarde y te atendía a las 10 de la noche. Conocí gente de Buenos Aires, Chajarí, Federal, Paraná, Córdoba... Gente que exclusivamente viajaba a hacerse atender con él", afirmó la joven.

Asimismo, dijo que el agresor se aprovechaba de la vulnerabilidad de las víctimas. "Mi papá falleció de cáncer de pulmón cuando yo tenía 4 años. Realmente me llevó mucho tiempo hacer el duelo en la adolescencia y llegué ahí porque estaba depresiva, me sentía mal y tenía problemas familiares. Él se aprovechó de eso", agregó.

Además, sostuvo: "Yo lo conocí como un parapsicólogo, como clarividente. Él jugaba mucho que podía hablar con mi papá, que me daba ciertos mensajes y así fue como me fue llevando". Por último, aprovechó la oportunidad para agradecer el acompañamiento y alentar a que las víctimas denuncien.

"Las invito a denunciar y a decirles que no tengan miedo, que no estamos solas, que nos están acompañando un montón de personas y que, realmente, creo que esto va a tener el fin que nos merecemos. Es como desmantelar un lugar que mucha gente sabía lo que pasaba pero fueron cómplices en su silencio", concluyó.