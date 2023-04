La familia de Humberto Reding sigue pidiendo justicia

Familiares de Humberto Reding -fallecido el 10 de septiembre de 2022 luego de ser embestido por un auto cuando manejaba su camioneta en Paraná- visitaron AHORA Litoral para volver a reclamar justicia por lo sucedido. El acusado tiene 16 años y, por ende, no puede ser tratado penalmente con un adulto.

"Era padre, esposo, hermano, comerciante, abuelo. No merecía terminar su vida como terminó. Esto se evitaba con padres responsables, que no le dieran el auto a su hijo para que lo manejara a más de 90 kilómetros por hora", indicó Griselda Cardozo, esposa de Reding. Y agregó: "La carátula del caso es homicidio culposo, porque supuestamente él no salió con la intención de matar. Está imputado, estamos esperando que lleguen pericias médicasc para agregar al caso, porque dentro del legajo están incorporadas las lesiones de su amigo, que iban con él".