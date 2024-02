La Asociación Síndrome de Down exigió un pedido de disculpas públicas a Javier Milei

También se hicieron contactos con laAgencia Nacional de Discapacidad (Andis), pero, por ahora, no hubo respuestas, según informaron.

En su descargo,ASDRA recordó que "durante el día de ayer, el presidente Milei respaldó mensajes en X (ex Twitter) que se burlaban de Torres por supuestamente no abrir su cuenta de correo electrónico.

Embed - Noticias Argentinas on Instagram: " La Asociación de Síndrome de Down (ASDRA) le exigió un pedido de disculpas a Milei por su acto discriminatorio. El mandatario le dio "like" a un posteo que mostraba la cara editada del gobernador de Chubut Ignacio Torres como una persona con síndrome de Down. Leé la nota completa en @naagenciaok - Más información en la biografía" View this post on Instagram A post shared by Noticias Argentinas (@naagenciaok)

Uno de los «me gusta» que el presidente otorgó fue a un meme que mostraba a Torres con características de una persona con síndrome de Down, como si esa condición fuera la causa por la cual el gobernador no había visto su correo a tiempo".

Ya habían demandado a Milei por usar la palabra "mogólico" como insulto

Desde ASDRA remarcaron que este “exabrupto de Milei preocupa porque antes de que asumiera la Presidencia utilizó el término ”mogólico" para insultar y descalificar a una persona.

En aquel momento, ASDRA repudió la utilización del término como agravio, que "entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla".

Ante la reiterada actitud y vulneración de las personas con Síndrome Down, por parte del a hora mandatario, la Red T21 recordó que, a través de ASDRA se envió una nota a la Andis el 11 de diciembre de 2023 y se realizaron distintos pedidos de reunión a través de contactos con asesores para tratar temas fundamentales en relación a la situación del colectivo de las personas con síndrome de Down, en particular.

También se ocuparon de las personas con discapacidad, en general, pero aún no hubo novedades.

Fuente: Noticias Argentinas