L-Gante fue beneficiado con prisión domiciliaria pero igual seguirá preso

Así los resolvió el juez de Garantías de Moreno Gabriel Castro este mediodía, según informaron fuentes con acceso al expediente a Infobae. Se trata del mismo juez que había convalidado la prisión preventiva, pero luego le habilitó la excarcelación extraordinaria que, tras ser apelada, fue revocada este martes. Igualmente, el cantante no será liberado en las próximas horas .

Es que recién se ejecutará cuando la medida quede firme: se estima que la fiscalía apelará también esta morigeración de la pena, como lo hizo cuando le dieron la excarcelación extraordinaria, según pudo saber este medio. Y, de ser así, será nuevamente la Cámara de Apelaciones de Mercedes la que definirá la suerte de L-Gante.

En caso de ser otorgado el beneficio de la prisión morigerada otorgada por juez Castro, el músico cumplirá la prisión domiciliaria en la casa de su representante, Maximiliano Barbaccia, ubicada en un barrio privado de la localidad de Canning, en el partido de Ezeiza.

En el fallo de nueve páginas al que accedió Infobae, el juez Castro indica: “Llegado el momento de resolver, y adoptando como propios los argumentos expuestos por la defensa, así como también reproduciendo aquí el extenso análisis efectuado por este juzgador al momento de concederle al nombrado Valenzuela el instituto de la excarcelación extraordinaria, entiendo que corresponde hacer lugar a la imposición de una medida de coerción menos gravosa como ser la morigeración en el domicilio aportado, bajo la modalidad de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico”.

Y sigue: “Entiendo que los peligros procesales oportunamente valorados, a mi entender, han disminuido sobremanera como lo he dicho oportunamente, por lo que entiendo que, aplicándose la medida de coerción referida, quedan por de más asegurados los fines del presente proceso penal”.

“En último término, sostengo que, de efectivizarse esta medida de coerción, podría contribuirse a evitar que algún fanático aislado del detenido pueda perpetrar algún tipo de amenaza o reprimenda hacia cualquiera de las víctimas, como se viene aduciendo en autos”, destaca el magistrado.

Tras hacerse eco de la noticia, y a pesar de que no será liberado en las próximas horas, el cantante realizó un provocador posteo en sus redes sociales. “Nos vemos en breve… Cuando regrese la libertad”, escribió en su cuenta de Instagram. En menos de tres horas sumó casi 55 mil “Me gusta” y un sinfín de comentarios que lo apoyan. “Lo que están haciendo con vos no tiene nombre....”, escribió uno. “Vas a salir más fuerte, ahora si no te para nadie. Vamos Elián que tenés una familia enorme, te re bancamos”, se sumó otro.