Justicia: juraron nuevos vocales de Paraná y Concordia

La presidenta del STJER, Susana Medina fue la encargada de tomar los juramentos a magistradas y magistrados. Lo hizo acompañada por sus pares del Alto Cuerpo: la vocal Claudia Mizawak; los vocales Miguel Ángel Giorgio y Martín Carbonell; la vocal Gisela Schumacher; el vocal Leonardo Portela y la vocal Laura Soaje, asistidos por la titular de la Secretaría de Superintendencia Nº 1, Elena Salomón.

justicia nuevos vocales 1.jpeg

El primero en prestar juramento fue Brugo, quien lo hizo “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”. Su designación fue dispuesta a través del decreto 4.526/23 del Ministerio de Gobierno y Justicia (MGyJ).

Luego fue el turno de Cánepa, quien juró “por la Patria”, al igual que Federik. Ambos fueron designados mediante los decretos 4.527/23 y 4.528/23 del MGyJ, respectivamente. En tanto Malvasio, cuyo nombramiento fue dispuesto por el decreto 4.529/23 del MGyJ, prestó juramento “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”.

Convocado al estrado, Garrera Allende -designado por decreto 4.530/23 del MGyJ- juró “por Dios, la Patria y las Constituciones Nacional y Provincial”. En tanto que Mondragón Pafundi y Dri, nombrados mediante los decretos 4.531 y 4.532/23 MGyJ, respectivamente, lo hicieron “por Dios y por la Patria”.

El último en jurar fue Larocca Rees, quien lo hizo “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”. Antes se leyó la parte resolutiva del decreto 4.565/23 MGyJ, que sirvió para designarlo en el cargo.

justicia nuevos vocales.jpeg

Palabras de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia

Tras los juramentos, la presidenta del STJER expresó: “Hoy la vida está reclamando una judicatura comprometida con su tiempo y con su gente. Tenemos que dedicarnos todo el tiempo a estudiar, a capacitarnos, a mirar al otro, a tener empatía con el semejante, a tener una sensibilidad especial”.

Esa es la senda, según Susana Medina, por la que transita el STJER. “Queremos, ante todo, una Justicia independiente, transversal, transparente, eficaz, eficiente, cercana a la gente y con perspectiva de género”, precisó.

Para la presidenta del Alto Cuerpo “esto significa tener una mirada inclusiva, no estereotipada, no sexista; una mirada generosa, que incluya y que no deje a nadie atrás”.

Por eso recordó a juezas y jueces que abrazaron “una función que requiere un compromiso extremo, la mayor dedicación, la mayor entrega, la mayor sensibilidad”.

Por último deseó suerte a las magistradas y a los magistrados que juraron “porque el éxito de ustedes será el éxito del Poder Judicial”. Y felicitó a las familias “que tanto aportan para que nosotros lleguemos a estos lugares, y también a los colaboradores y compañeros de trabajo, porque esta es una tarea colectiva”.

Estuvieron presentes el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García; el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez la procuradora adjunta, Mónica Carmona; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el juez federal de Paraná, Leandro Ríos; representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial; del Consejo de la Magistratura; del Colegio de la Abogacía; de Fuerzas Armadas y de Seguridad; invitados especiales y público en general.