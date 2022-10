Jóvenes paranaenses lanzan una aplicación para ofrecer y contratar profesionales de oficios

¿A quién llamo? Jóvenes presentaron una aplicación móvil

“A quién Llamo? es una app que reúne a los mejores profesionales que ofrecen servicios y oficios, para que cualquier usuario pueda encontrarlos, contactarlos y hacer una calificación del servicio que recibió. Los profesionales pasan por una serie de filtros, para que aquellos que formen parte, brinden un servicio de calidad", señalaron.

“Hoy estamos presentando una versión muy simple, donde el usuario va a poder ver datos del profesional como su foto, la distancia en la que se encuentra, la calificación y comentarios de otros usuarios, entre otras cosas. Apuntamos a que el día de mañana, nuestra app sea el Mercado Libre de los servicios, y que paralelamente, sea la principal herramienta de trabajo para los profesionales. La app contará en un futuro con un calendario para los profesionales, que les permitirá organizar su agenda y que a su vez sea un medio de cobro. Los usuarios podrán sacar turnos, pagar por medio de la app, y un montón de cosas más”, dijeron en una entrevista en AHORA Litoral.

En relación a qué profesionales convocan, dijeron: “Buscamos profesionales que ofrezcan servicios de rubros como: Nutricionista, Masajista, Preparador físico, Yoga, Flete, Cadetería, Música, Depilación denitiva, Paseador, Perruquería, Veterinario, Prof. Particular primaria, Cuidado niños, Servicio Técnico de TV, Lavarropas, Audio, PC, Jardinería, Aire Acondicionado, Plomería, Electricista, entre otros. Nuestro proyecto es ir sumando más y más rubros con el paso del tiempo.

Convocan a sumarse a sus canales en redes sociales (@aquienllamoapp) para ver ver "todos los rubros que estamos buscando”

La aplicación nació en Paraná, hace aproximadamente dos años y medio. Los jóvenes emprendedores recordaron que “A quién llamo? nace en Marzo del 2020, en la segunda semana de cuarentena. Gonza cayó a mi casa, me empezó a comentar la idea. Me acuerdo que yo estaba tirado en mi cama, y él desde mi escritorio me hablaba. Después de 20 minutos charlando, me acuerdo que le dije el nombre que hoy lleva nuestra app, y al día siguiente nos pusimos a trabajar.”

En cuanto al desarrollo de la aplicación decían “emprender en Argentina es muy difícil y riesgoso, pero a su vez es muy divertido y desafiante. Por suerte, nosotros tuvimos muchas personas que a lo largo del camino nos fueron apoyando”, sostuvo Gonzalo.

Juan Martin, técnico en turismo, y Gonzalo, estudiante de abogacía contaron que al principio, lo más difícil de todo fue la parte de la programación, pero que fue algo que terminó siendo solucionado.

“En un momento cayeron cinco ángeles del cielo. Le había mandado un mensaje a Santi, un íntimo amigo de toda la vida, estudiante de Ingeniería en Sistemas y que tenía su equipo de programadores que conformaba con sus amigos de la facu. Sin dudas que estos chicos fueron una pieza clave, porque aparte de desarrollar la app, se involucraron en un montón de cuestiones operativas y de logística, haciéndonos preguntas, planteando problemas y posibles situaciones, que fueron momentos donde se nos abrió la cabeza, y pudimos desarrollar mejores cosas”, añade Juan Martín.

Los jóvenes, notablemente agradecidos a quienes los apoyaron en el camino, agregaron: “Empezamos a consultar a conocidos, y apareció Hernan Lizarraga, nuestro actual contador, que desde un primer momento se involucró. Hasta el día de hoy no nos cobró un peso, apostó por nosotros, y como dos pibes que estaban arrancando algo, es como que te llenen la barrita de energía de un jueguito".

"La primera que se involucró y nos asesoró legalmente fue Josefina Senger. También, nos dedicó un tiempo valioso, y jamás nos cobró nada. Que alguien te dedique tiempo, te escuche, se involucre con tu idea, no tiene precio. Como ellos, muchas personas mas de las cuales estaremos siempre agradecidos”, subrayan.

Para finalizar señalar: “La historia es larga y podemos hablar horas de lo que han sido estos dos años. Si podemos darle un cierre feliz a esta etapa, fue que dentro de estas personas, apareció Sebastián Borras y su equipo, nuestro actual socio y empresario del sector tecnológico. Una persona que desde el día uno, nos abrió las puertas, y nos fue guiando en lo que hoy es nuestra app”.

Por último, los emprendedores paranaenses afirmaron “invitamos a todos los paranaenses a que se sumen a nuestra aplicación y que nos sigan en nuestras redes sociales para enterarse de todas las novedades. A quién llamo? servirá como herramienta de trabajo a mucha gente que quizá realiza un gran servicio pero no tiene la posibilidad de difundirlo y que un cliente pueda calificarlo. Por otro lado, llevará tranquilidad a muchos usuarios y hogares para que contraten de forma segura y transparente”.