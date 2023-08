Jorge Williams, el excéntrico sastre, votó con un particular vestuario

Consultado sobre los motivos por los que sigue yendo a votar a pesar de que ya se encuentra en una edad en donde está exento de hacerlo, Williams aseguró que es un acto importante para la democracia y que "si una persona no vota no puede quejarse si las cosas no le gustan".

De pie en frente al mostrador, con un trozo de tela que cubría toda su superficie, Williams corta con manos habilidosas lo que se convertirá en un par de pantalones para su colección personal, mientras recordaba que cuando tenía tres años Juan Domingo Perón asumió como presidente y fue su padre quien lo llevó con un amigo a aprender el oficio.

Williams vivió y visitó muchos países centroamericanos, vivió en México y en España, sin embargo, siempre sintió la necesidad de retornar a nuestro país.

"Me fui nueve veces de mi pueblo. Estuve en Barcelona y en muchos lugares, pero me vine acá porque esta es mi casa y por eso me hago trajes de Argentina", exclamó emocionado.

En el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO 2023), que se realizan este domingo, Williams vistió uno de sus seis trajes estampados con motivos nacionales de color celeste y blanco, y emitió su voto en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Sofía E. B. de Spangenberg".

"Este domingo me visto de Argentina, es lo mío. La gente me espera y me pide muchas fotos. Soy una figura sin quererlo", confesó el sastre que ya supo ser furor en las redes sociales para las elecciones presidenciales de 2019 y las legislativas de 2021, cuando se dirigió a votar con un traje con capa y barbijo en composé con la bandera argentina.

Sin embargo, según publicó Télam, Williams no solo utiliza este tipo de vestimenta para los comicios porque también los saca a relucir en las fechas patrias.

Con estampado de soles, una escarapela que cubre toda la parte superior de la espalda, el escudo de Racing en su glorioso campeonato de 1967 y múltiples franjas, siempre cautiva y llama la atención de quienes se lo cruzan cuando viaja en subte o camina por las calles porteñas.

"Hoy vamos a votar. Ojalá que salga alguien bueno. Hay gente buena en este país y hay que estar al pie del cañón", concluyó el sastre mientras terminaba de cortar los moldes para sus pantalones con una precisión única de quien lleva años y años de oficio.