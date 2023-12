Javier Milei y Patricia Bullrich estuvieron en el programa de Mirtha Legrand

El presidente Milei delineó el panorama económico: “ No hay plata. La verdad es que han saqueado el país. Nos han dejado un déficit consolidado de 15 puntos del PBI ”.

El presidente mencionó que la Argentina estaba al borde de una crisis. Frente a esta situación, el gobierno, según explicó Milei, se vio obligado a implementar un ajuste fiscal significativo, equivalente a 5 puntos del PBI, con un impacto considerable en el sector público, que absorberá el 60% de este ajuste.

Sin embargo, a pesar de estos desafíos, Milei mostró un atisbo de optimismo: “Estamos confiados. La clave en nuestro programa económico es el ahorro que generará el ajuste” y que por otra parte haya “una contrapropuesta de inversión”.

En una declaración contundente sobre la corrupción, Milei fue claro: “Los que han robado tienen que pagar. No podemos gobernar con un espejo retrovisor. Tenemos que mirar hacia adelante”.

“El populismo nos mato los ingresos. A eso hay que tenerle miedo. Le están trasladando su propio miedo a la gente. Usted me pregunta de los cacerolazos, cómo puede ser que hayan leído en tan pocas horas un DNU tan grande. Eso estaba armado desde antes, no tengo dudas. Hay gente que sufre de Síndrome de Estocolmo”.

“La mayoría de la gente entendió de qué se trata. Estamos llevando la economía a déficit cero, y cerrando los grifos de emisión monetaria. Eso va a tardar 18 o 24 meses en ver los resultados, pero si no lo hacíamos íbamos directo a la hiperinflación”, dijo el Presidente..

Un capítulo aparte, le dedicó Milei al cambio de satus de "las empresas públicas que dan pérdidas"

“Las empresas públicas las vamos a cerrar todas. Porque dan pérdida. En la TVPública hay gente con sueldos estrafalarios y muchos empleados, más de los que se necesitan. La agencia Reuter tiene 250 empleados en todo el mundo, Télam tiene 1000 solo en la argentina. No podemos regalar la plata en sueldos de gente que sobra, porque hay que darle de comer a los más necesitados, los niños pobres. Se las daremos a los empleados, y que se arreglen. En este DNU que enviamos, convertimos a todas las Sociedades del Estado en Sociedades Anónimos. Y hay también una clausula, antiboicot, para que si no la quieran los empleados, no la puedan tirar para abajo económicamente, para venderla barata”.

Para finalizar, explicó: “La gente pondera que se le diga la verdad, todos sabían que íbamos a ajustar, y eso hicimos en los primeros días de Gobierno, era lo que había que hacer para sincerar toda la inflación reprimida durante cuatro años. Para eso el 58% de los votantes me eligieron. Soy el Presidente más votado y más joven de la historia. Y voy a hacer lo que le dije a la gente. Yo no les voy a mentir nunca”, dijo.

Patricia Bullrich había pedido a Javier Milei otro ministerio

Por su parte, la ministra Bullrich, habló sobre su papel en el gobierno. “La doctora Bullrich quería otra cartera, y en un acto de generosidad aceptó [la de seguridad]”. Este gesto subraya la unidad y el compromiso del gabinete para enfrentar los desafíos del país.

Milei también resaltó los avances en la batalla cultural, lo que indica un cambio en la percepción pública y una mayor conciencia sobre los problemas que enfrenta Argentina.

La novia del presidente Milei, Fátima Florez participó en el inicio del programa y la artista contó que estará viajando a Mar del Plata para la temporada teatral. El presidente adelantó que el 27 de diciembre estará yendo al teatro a ver el show de Fátima.