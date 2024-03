Investigan posible muerte por leptospirosis en Entre Ríos

Según relató Pablo Lombardi, director del Hospital Justo José de Urquiza en comunicación con LT11, la mujer falleció hace ya algunas semanas y en un principio se sospechaba que la causa era el dengue. Luego de los análisis correspondientes, se concluyó que no, aunque sí a otra enfermedad infecciosa que podría ser de las transmitidas por roedores.

"La Leptospirosis o el Hantavirus, son enfermedades transmitidas por roedores, obviamente que cuando se dan estas condiciones climáticas, en contexto de inundaciones podemos potencialmente tener casos", resaltó el médico.

Asimismo, el experto destacó que se trate de "enfermedades infrecuentes". Y agregó: "No tenemos otros pacientes que estén atravesando enfermedades vinculadas a los roedores, lo que no quiere decir que no tengamos que trabajar en la prevención como en la limpieza de los lugares y al desratización".