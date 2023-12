Innovar en recursos humanos: una oportunidad de crecimiento personal y profesional

“Me recibí en 2022 de Técnica en Recursos Humanos, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Entré a VOLTU a través de una oportunidad excelente que brinda la Facultad de insertarnos en el mundo laboral a través de pasantías, y así conocí a la empresa y empecé a trabajar ahí.

Cuando entré en la pasantía no había un área de recursos humanos en la empresa: se fue creando a partir de mi incorporación. Antes había un área de administración que se encargaba de esas tareas, y con mi incorporación a través de la pasantía, esas funciones fueron creciendo y se fueron consolidando, entendiendo la vital importancia que tiene en las empresas la gestión del talento humano, el talento de las personas, de la comunicación interna, incluso el conflicto; de todo eso se encarga alguien de recursos humanos, y de eso me estoy encargando -afortunadamente- yo”.

¿Qué aportan los recursos humanos?

Recursos Humanos (RRHH) es el término utilizado para describir la gestión y el desarrollo de los colaboradores de una organización. En el corazón de una organización está el capital humano, y se torna imprescindible su gestión a través de procesos de selección, de capacitación, motivación, comunicación, resolución de conflictos, inclusión y diversidad, etc. La gestión del capital humano requiere de un desarrollo específico al interior de las organizaciones para asegurar su éxito, duración y sostenibilidad.

La disciplina de recursos humanos permite analizar e interpretar las políticas generales de la gestión de las personas en cualquier organización, colaborar en aspectos técnicos de elaboración e implementación de políticas de recursos humanos.

También permite colaborar en la funcionalidad de los aspectos organizativos, asistir a los niveles jerárquicos en la evaluación de las problemáticas institucionales, y participar activamente en la realización y sostenimiento del plan de trabajo de la organización en el que desarrolla su actividad.

Paula repasa los diferentes procedimientos y tareas que le tocaron al entrar en la empresa: “aplicamos diferentes métodos de gestión del personal y mejoramos algunas políticas que la empresa ya tenía: nos referimos a los procesos de selección de personal, de capacitación, plan de carreras, gestión de calidad, procedimientos y formularios. Además de esas tareas también me encargo de tareas administrativas de legajos, vencimientos, horarios, y más. Eso hace crecer a cualquier organización, porque te permite identificar el talento con el que cuenta el personal, gestionarlo, incentivar nuevas capacidades, gestionar las relaciones humanas, y más”.

Agrega que “fue todo un desafío porque no tenía experiencia previa de trabajo en un área de recursos humanos. Siempre con mucha responsabilidad y compromiso lo pude hacer, y en eso la carrera me dio muchísimos conocimiento que pude poner en práctica. Pude volver a materias que vi en la facu y que en la práctica tuve que aplicar. Obvio que en la práctica se aprenden más y nuevas cosas. Y el equipo que me acompañó en la pasantía y mi docente guía, Natalí Bejar, me acompañaron en esta pasantía”.

Paula Méndez asegura que el éxito presente y el futuro de las organizaciones está determinado en gran parte por una buena gestión del capital humano: en relación con VOLTA, dice que “desarrollar la creatividad de los colaboradores de la empresa es fundamental, motivar esto que se denomina el pensamiento lateral, que tiene que ver con buscar soluciones creativas por caminos lógicos alternativos que no se hayan implementado antes,. Desarrollar esa competencia me parece muy importante: y hoy con todo lo que tiene que ver con la Inteligencia Artificial poder dimensionar el talento que hay en la empresa es súper importante.

El Técnico Universitario en Gestión de Recursos Humanos tiene formación necesaria para desempeñarse en las distintas organizaciones públicas y privadas, en Fundaciones, Asociaciones Civiles sin fines de lucro, ONG y distintas instituciones intermedias. También en asesorías técnicas del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y en las Universidades Públicas y Privadas. Esta carrera puede estudiarse en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, en Paraná.

Las inscripciones a carreras están abiertas en www.fceco.uner.edu.ar o en redes sociales como @fceco.uner