Inmenso dolor: falleció "Lolo", el niño que esperaba un trasplante de corazón

Lolo tenía una cardiopatía congénita llamada hipoplasia de ventrículo izquierdo. Había pasado por varias cirugías y complicaciones, por eso necesitaba un trasplante.

"Lamentablemente hoy 8/3/24 Lolito se cansó de luchar… Nunca pensamos que íbamos a escribir esta publicación. Siempre tuvimos fe de que su corazón iba a llegar, pero no fue así. Lolito ya descansa en Paz después de haberla peleado como un verdadero campeón … a veces hasta los más fuertes caen! Queremos agradecerle a @cardioccvpediatria.hiba, a todo el equipo de terapia intensiva pediátrica, enfermeras médicos/as personal de limpieza @pediatria.hospitalitaliano, todos siempre nos cuidaron de la mejor forma con cariño y respeto! Gracias por darnos los mejores 2 años de nuestra vida! Los queremos muchos y los llevamos en el corazón ♥. Lolito ya no los hace correr más ! Y gracias a toda esta comunidad hermosa que nunca aflojó! Que Siempre pidió por el y le mandaron mucho amor! Lolo nos enseñó muchísimas cosas en su corta estadía en este plano… pero sobre todo nos abrió las puertas a un mundo totalmente desconocido por nosotros !! Acá vamos a estar siempre para apoyar a todo niño/a que esté en lista de espera! hay q s seguir gritando por todos lados que se hable de donación de órganos pediátricos. Lolito no tuvo su segunda oportunidad, pero sí que disfrutó la primera! Nos dejó muchas sonrisas y hermosos momentos! Gracias pichón, volá alto!"