Inauguraron una escuela técnica, jardines y viviendas en Concepción del Uruguay

“Y a esto lo digo porque cuando se discuten propuestas hoy, que hay tiempos electorales, y uno ve que los candidatos de la oposición están prometiendo cuál de los dos hace un ajuste más feroz , no tengan dudas que ese ajuste pasa por la niñez, porque haya menos rutas, menos escuelas y menos viviendas”, aseveró el mandatario.

“Entonces aquí es donde hay que determinar cómo se solucionan los problemas: si el ajuste lo tienen que hacer quienes realmente tienen la capacidad contributiva o el ajuste se va a realizar, como se hace siempre, cuando se aplican este tipo de modelos, sobre la base y el esfuerzo de la clase media argentina y entrerriana”, enfatizó.

El mandatario desarrolló una intensa jornada de trabajo en La Histórica, que incluyó, la inauguración del Jardín Sirirí junto a Victoria Tolosa Paz y de la nueva Escuela Técnica N° 3 “Miguel Ángel Marsiglia”. También entregó viviendas y el llamado a licitación para la planta de efluentes de la ciudad, la construcción de una comisaría, reparación de escuelas, contratos de inicio de más viviendas y pavimento, para la ciudad y localidades de ese departamento.

Lo acompañaron los intendentes Martín Oliva, de La Histórica, y el de Paraná, Adán Bahl, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, el titular de la CARU, José Lauritto, la presidenta de la fundación Iapser, Mariel Ávila, entre otras autoridades.

“Las obras que hacemos tienen un beneficio directo para nuestros vecinos y vecinas, como un jardín para niños y niñas, una primera vivienda para una familia, una escuela para que nuestros jóvenes tengan una salida laboral o una obra para hacer sustentable una ciudad para los próximos 50 años. Hasta el último día de gestión voy a seguir trabajando todos los días para que a Entre Ríos le vaya mejor”, subrayó Bordet.

Luego, las autoridades provinciales y locales, hicieron lo propio con el nuevo edificio de la escuela técnica Nº 3 Miguel Ángel Marsiglia; y finalmente se entregaron las llaves de 55 nuevas viviendas en el marco del programa Primero tú Casa.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Bordet destacó la importancia de ese espacio de primera infancia, que es el sexto que se inaugura en la provincia, y que posibilitará trabajar "en la estimulación más temprana de nuestros gurises y gurisas entrerrianas". A eso agregó "la posibilidad de ir hacia una sociedad que en el futuro va a demandar mayor educación y conocimiento que ese va a ser el principal capital humano de las personas, pero para llegar a ese conocimiento hay toda una necesidad de acompañamiento desde la primera infancia con lo nutricional, con lo pedagógico, con lo lúdico y esto es lo que se logra con estos espacios".

"Desde el gobierno provincial pusimos en marcha y terminamos 22 unidades educativas de nivel inicial", destacó el mandatario, al tiempo que indicó que éstas "habían sido anunciadas, iniciadas y abandonadas por el anterior Presidente y el anterior ministro de Infraestructura que priorizaron otras acciones de gobierno y las dejaron de lado". "Cuando retomamos el gobierno en 2019, con la ayuda del gobierno nacional, pudimos terminar estas unidades que hoy están funcionando", acotó.

En cuanto a la entrega de viviendas, Bordet dijo que "es una gran alegría poder compartir un momento tan lindo e importante en la vida de muchas familias que hoy se cumple un derecho constitucional que está consagrado en nuestra Constitución que es la vivienda propia", e indicó que es lo que se vienen trabajando desde el gobierno provincial con lo ejecutado y por hacer.

También se refirió a las 82 familias del Grupo Vicoer que quedaron sin contemplar por no encuadrar en la normativa nacional, y anunció que "cumpliremos con esas familias a través del programa provincial Primero Tu Casa".

Además, inauguró la escuela N° 3, que lleva el nombre de Miguel Marsiglia, el primer rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a quién rindió un homenaje. En ese marco, también resaltó que "este edificio con el que cuenta ahora la escuela, tiene un gran impulsor, que es el Dr. José Eduardo Lauritto”.

También estuvieron la ministra de Desarrollo Social provincial, Marisa Paira, el secretario general de la Gobernación, Franco Ferrari; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; el senador Provincial, Horacio Amavet, el presidente del IAPV, Marcelo Bisogni; la directora de Vialidad, Alicia Benítez; presidentes municipales y comunales de localidades vecinas; demás funcionarios; representantes de sindicatos y vecinos adjudicatarios

Un Estado que acompaña

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social de la nación, Victoria Tolosa Paz, felicitó el trabajo realizado por el equipo provincial, con el cual "trabajamos con esta red y estructura de cuidado en toda la provincia. Alcanzamos una meta que se propuso Bordet en Entre Ríos, darles a todas las localidades la posibilidad y la oportunidad de que el Estado construyera o remodelada espacios de primera infancia". En ese marco, destacó la tarea realizada por el intendente local, así como el intendente Adán Bahl en la capital provincial.

"Estamos cumpliendo con el pueblo de Concepción del Uruguay. Acá funcionaba ya este espacio, pero con otras características. La inversión estatal con una infraestructura de primer nivel, así como la dotación del recurso humano nos llena de orgullo, porque creemos en el rol del Estado", afirmó Tolosa Paz.

Espacios seguros y cuidados

Por su parte, el intendente Martín Oliva recordó "este es un pedido que empezó desde las trabajadoras municipales, y la secuencia de cosas hizo que hoy estemos acá. A estos espacios los soñamos como están acá, seguros, amplios, luminosos, con juegos, para que el docente, que es un trabajador del Estado municipal, sintiera la comodidad y también los chicos", subrayó, para finalmente agradecer a las y los que hicieron posible la obra, entre quienes mencionó al gobernador y a las ministras Paira y Tolosa Paz.

Construir futuro con la educación

Por su parte, Bahl resaltó que "los entrerrianos sabemos que una provincia que invierte en educación es una provincia que construye futuro. Y que para que todos tengamos las mismas oportunidades, es necesario garantizar la educación desde los primeros años de vida”. “Por eso celebramos el fuerte impulso que nuestro gobernador, junto al gobierno nacional, le han dado a los Espacios de Primera Infancia en Entre Ríos”, resaltó el intendente de la capital entrerriana.

En cuanto al nuevo edificio de la escuela, Bahl hizo notar que "hoy Bordet está fortaleciendo la infraestructura escolar, con nuevos espacios, con más equipamiento. Nuestra tarea va a ser dar el salto de calidad y vincular las escuelas al mundo productivo para que nuestros chicos egresen con trabajo o con una gran formación técnica que les permita continuar carreras de la misma índole en la universidad, que es lo que necesitamos para transformar Entre Ríos y generar más oportunidades para los entrerrianos. De la mano de las escuelas técnicas, vamos por más en Entre Ríos".

Inauguración de la escuela y entrega de viviendas

Posteriormente, el mandatario junto a Bahl y a las autoridades municipales, se dirigió a la escuela Técnica Nº 3, “Miguel Ángel Marsiglia”, donde procedió al corte de cintas para dejar inaugurado el nuevo edificio. En ese acto, además, se llevó a cabo la entrega de viviendas del IAPV a los adjudicatarios.

Entregas y convenios

El espacio de primera infancia Sirirí recibió en la oportunidad una notebook y un proyector en el marco de la política Crecer con Libros del Ministerio de Desarrollo Social de la nación.

A su vez, se firmó un convenio entre la Secretaría de Articulación de Políticas Sociales de ese ministerio y el municipio de Concepción del Uruguay, mediante el cual el municipio adhirió a la línea programática de insumos del programa nacional Banco de herramientas y materiales para la emergencia social. También se rubricó un acuerdo entre el municipio local y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de la nación y la Subsecretaría de Primera Infancia para el desembolso de un aporte de 1.750.000 pesos y aportes semestrales de 378 mil pesos.

En la ocasión, el gobernador Bordet, el intendente Oliva y la titular de la DPV, Alicia Benítez, firmaron un convenio para la rehabilitación de calzada de la ruta provincial 39 Basavilbaso-Ruta Nacional 14, departamento Uruguay. El jefe comunal recibió luego el proyecto, que incluye también la rehabilitación de avenida JJ Bruno y boulevard Uncal de esa ciudad en el acceso a Concepción del Uruguay.

Por otra parte, se firmaron contratos con la empresa Traza Construcciones S.A, para la construcción de otras 137 viviendas en Concepción del Uruguay, a ejecutarse con fondos nacionales en el marco del programa Casa Propia - Construir Futuro, lo cual demandará una inversión de 1.483 millones de pesos. La misma firma llevará adelante obras de pavimento rígido y complementarias en otros grupos habitacionales del IAPV de la ciudad, las cuales cuentan con un presupuesto de 1.208 millones de pesos financiados con fondos provinciales.

Por otro lado, se entregó el llamado a licitación para la planta de tratamiento de afluentes de Concepción del Uruguay, cuya apertura de sobres se realizará el 21 de noviembre. “Una obra que es clave para el futuro de la ciudad que le va a dar una sostenibilidad ambiental”, dijo Bordet. La obra forma parte de una operatoria del BID correspondiente al Programa de Saneamiento Ambiental para ciudades de la cuenca del río Uruguay y cuenta con un presupuesto de 732.251.252 pesos. “Esto significa que por primera vez en toda su historia esta ciudad va a tener una planta de tratamiento que va a evitar la contaminación sobre el río y mejorar la calidad de vida a los vecinos”, agregó.

También se rubricó el contrato para construir 16 nuevas viviendas en Santa Anita en el marco del programa nacional Casa Propia - Construir Futuro. La Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Uruguay Limitada (COPUL) ejecutará los trabajos, con un presupuesto de más de 134 millones de pesos. En el marco del mismo programa, se dio a conocer además, el llamado a licitación para la construcción de 15 viviendas en la Comuna Tala, con un presupuesto de más 120 millones de pesos. Se licitan además, con fondos provinciales, 39 viviendas para Pronunciamiento y 16 para Caseros.

Se dieron a conocer también los llamados a licitación para el acceso a Santa Anita desde ruta provincial 20, entre el tramo desde San Marcial a esa localidad, que cuenta con un presupuesto de 3.005 millones de pesos; para 23 viviendas en San Justo, que supera los 320 millones de pesos de inversión; 10 viviendas en Colonia Elía que demandarán 150 millones de pesos de inversión; y 250 viviendas para Concepción del Uruguay con un presupuesto de 3.600 millones de pesos.

A su vez, se firmaron convenios entre el IAPV y los municipios de Concepción del Uruguay y San Justo para llevar adelante obras complementarias y de nexo en grupos habitacionales de ambas localidades. En la oportunidad se entregaron además aportes provinciales por un monto total de 61.950.000 pesos a instituciones de la región.

Además se entregó la resolución del llamado a licitación para la construcción de la Comisaría 5ª, por un monto de 96,7 millones de pesos; se abrieron las ofertas para la obra Pronunciamiento 39 viviendas, con un presupuesto de casi 550 millones de pesos; Caseros, 16 viviendas, por 194 millones de pesos.

El gobernador hizo entrega de la aptitud técnica para el proyecto Residencias Estudiantiles de UNER en Concepción del Uruguay, en el marco del programa Primero Tu Casa, a través del cual el IAPV financiará residencias estudiantiles por un monto de 200 millones de pesos.

Finalmente, se entregó el decreto por el cual se autoriza el llamado a licitación para la reparación de la escuela No 42 Congreso de Tucumán primera etapa.