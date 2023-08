Iglesia incendiada: "No fueron a robar, fueron a destrozar"

"No fueron a robar, había elementos de valor que no se llevaron. Y fueron preparados con combustibles, podemos suponer que se quiso destrozar un símbolo de la fe", resaltó luego el religioso. "No sabemos quiénes son los autores y por lo tanto, desconocemos el móvil".

Embed

IGLESIA INCENDIADA: EL COMUNICADO DEL OBISPADO

Comunicado del Obispado de Gualeguaychú sobre los hechos vandálicos en la capilla Nuestra Señor del Valle

Esta madrugada personas desconocidas han ingresado sin autorización y han vandalizado las instalaciones de la capilla de Nuestra Señora del Valle de Pehuajó, ubicada en ruta provincial 16, km 47, en jurisdicción de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Larroque, incendiando su interior y elementos que se utilizan para las celebraciones litúrgicas y el desarrollo de la vida comunitaria (altar móvil, bancos, tablones, etc.).

Podemos suponer con fundamento que el móvil del hecho delictivo, fue la profanación del lugar sagrado y sus elementos, más que el robo.

La capilla de Pehuajo es centro de culto para las familias creyentes que viven en la zona y meta de la peregrinación anual de la que participa gran número de fieles y que este año celebra su 50a. edición.

Repudiamos enérgicamente ese acto y compartimos el desconcierto y el dolor de quienes se sienten efectivamente vinculados a la capilla, y de la comunidad parroquial de Larroque, y animamos a todos a realizar gestos y actos penitenciales para reparar solidariamente la ofensa causada a Dios nuestro Señor y a la bienaventurada Virgen María con este hecho y a rezar también por los agresores.