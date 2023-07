Homicidio de Iván Pérez: hay fecha para el nuevo juicio

La cantidad de años que implica la carátula del caso, homicidio agravado por la condición de funcionario público, es lo que obliga a que el juicio sea realizado bajo la modalidad de juicio por jurados.

La defensa de Pérez irá por la condena perpetua como intentó en el 2021, cuando no hubo unanimidad por parte del jurado.

Sobre la demora en la reasignación de una nueva fecha, Di Lollo explicó que los juicios por jurados que tienen prioridad son aquellos en los que los imputados tienen prisión preventiva, y como Mauricio Gómez está en libertad la reprogramación llevó más tiempo.

En tanto, Exequiel Castro en comunicación con Ahora Cero Radio expresó que no quería que pasara un año más sin realizarse el juicio. Y manifestó: “Él anda libre y nosotros sufriendo”, en relación a Mauricio Gómez.

Por otra parte, calificó al juicio como “una vergüenza” porque “la jueza permitió muchas cosas. Llevaron a otro perito para que evaluara lo que pasó. Acá hay un solo perito que hizo la prueba balística, y cómo van a llevar a otro muchacho. Fue una falta de respeto”.

En el comunicado leído frente a tribunales, Castro dijo: “Nosotros, familiares y amigos de Iván Pérez, junto a integrantes de organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, sindicales y políticos de Gualeguaychú estamos aquí para exigir justicia. Justicia por Iván”.

Y continuó: “Hace casi cuatro años, al mediodía del 9 de octubre de 2019, el policía Mauricio Gómez decidió sacar su arma reglamentaria y asesinar a Iván, en un descampado del barrio Molinari. Iván estaba sólo y desarmado. Se trata a las claras de un homicidio, de un caso de gatillo fácil”.

Además, resaltó el cansancio y “angustia” de la familia ante la espera de una nueva fecha. Y finalizó dando a conocer la instancia para la concreción del juicio en noviembre y diciembre. Sin embargo, señaló que estarán atentos a que se cumplan los plazos definidos.

Por último, agradeció la presencia de los asistentes, entre los que se encontraba Matías Ayastuy, director de Derechos Humanos e Ignacio Journet, referente del área.

COMUNICADO DE LA FAMILIA DE IVÁN PEREZ

¡Queremos justicia ya!

Nosotros, familiares y amigos de Iván Pérez, junto a integrantes de organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, sindicales y políticos de Gualeguaychú estamos aquí para exigir justicia. Justicia por Iván.

Hace casi cuatro años, al mediodía del 9 de octubre de 2019, el policía Mauricio Gómez decidió sacar su arma reglamentaria y asesinar a Iván, en un descampado del barrio Molinari. Iván estaba sólo y desarmado. Se trata a las claras de un homicidio, de un caso de gatillo fácil.

Como familiares y amigos hemos estado atentos al transcurso de la causa, hemos transitado el primer juicio realizado en 2021, en el que no hubo decisión unánime del jurado. Con dolor y mucha angustia hemos esperado la concreción del segundo juicio, y sin embargo han pasado dos años sin realizarse. Pasan otros juicios mientras el nuestro se ha postergado.

Nuestra paciencia se agotó y por eso estamos acá, en este acto de reclamo de justicia. Porque hablamos de un hecho de extrema gravedad institucional que el Poder Judicial de Entre Ríos no ha juzgado en los tiempos lógicos.

¿Cuánto más tiempo quieren que pase? ¿Acaso quieren que nos resignemos a la impunidad? Les avisamos que no lo haremos, de ninguna manera.

No vamos a admitir que un agente de policía ejecute a un pibe y no pase nada. No lo haremos. Por la memoria de Iván y porque la impunidad pone en riesgo a toda la sociedad. Porque otros jóvenes de nuestra provincia, como Sebastián Briozzi, Miguel Varela y Gabriel Guzmán han sido víctimas recientes del gatillo fácil.

Por eso decimos BASTA DE IMPUNIDAD ¡JUSTICIA POR IVÁN PEREZ!

Queremos decirles que alzar la voz, reclamar y movilizarse da sus frutos. Nos informaron ahora que tenemos fecha para el JUICIO. Según nos han dicho comenzará el 30 de noviembre hasta el 6 de diciembre.

Estaremos atentos a que estos tiempos se cumplan. Y sobre todo, a que se haga justicia y que el asesino de Iván sea condenado.

Por último, queremos agradecer el acompañamiento de todos ustedes. De muchas personas que nos apoyan, de las organizaciones locales. Esto es importantísimo para nuestra familia, para afrontar estos momentos y lo que viene.

¡JUSTICIA POR IVÁN PEREZ!