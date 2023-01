Homicidio de Eric Junco: el revelador testimonio de un amigo

"A 100 metros se escuchó un balazo y, cuando miro para atrás, se agarró el ojo y se cayó" , dijo al Nueve un amigo de Eric Junco, que estaba junto a la víctima en el momento del hecho. "Sentimos que eran balazos. Yo estaba adelante de él y me corrí, para mirar", contó.

Marcha por Eric Junto en Concordia: la palabra de un amigo

Por su parte, Eric prefirió tomar mayor distancia. "Él se quedó al lado del auto porque no le gustaban los quilombos ni nada de eso. Ahí fue cuando miro para atrás: se agarró el ojo y se cayó. Cuando me acerqué, era todo sangre. No sabía qué hacer, salí corriendo a llamar a la ambulancia", expresó.

Según su relato, la ambulancia llegó luego de media hora. La Policía, en tanto, concurrió alrededor de 20 minutos después de ocurrido el crimen. "No sabía qué hacer, se estaba desangrando ahí. Es increíble. Pedimos justicia, es lo único que queremos", lamentó.

"Esa persona era de oro"

"Nunca en la vida va a haber una persona como él. Como todos los inocentes, se van. En los 10 años que lo conozco, no dijo una sola mala palabra. Tenía mucha educación y respeto. Era una persona increíble y maravillosa", concluyó, al recordar a su amigo Eric Junco.

Concordia: centenares de personas en la marcha de silencio de pedido de Justicia por Eric Junco

Centenares de vecinos se sumaron la noche de este martes en la Costanera de Concordia a la marcha de silencio en reclamo de Justicia por el asesinato del joven Eric Junco, quien fue víctima de una bala perdida. Además, en la marcha se expusieron carteles en reclamo por otros hechos de inseguridad.

Cabe señalar que por la muerte de Eric Junco hay dos personas detenidas.

“Marcha y asamblea por la seguridad y Justicia en Concordia”, fue el lema de la convocatoria que comenzó en la intersección de Mitre y avenida costanera de los Pueblos Originarios, a las 20. Estuvo presente la madre del joven, quien pidió a los medios no ser entrevistada. Cabe consignar que el muchacho trabajaba en una empresa de colectivos de Concordia y hubo compañeros suyos presentes en la marcha, a bordo de un micro.

"Queremos convocar a todos aquellos ciudadanos, sin banderías políticas. O sea esto es simplemente una invitación a aquel ciudadano que quiera pedir, desde el fondo de su corazón, realmente tranquilidad, paz, seguridad para poder disfrutar de la costanera", afirmó María de los Ángeles Méndez, de Autoconvocados Concordia.