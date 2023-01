"Hoy todos somos Eric" , fue una de las frases más repetidas por amigos y familiares de la víctima y también por vecinos autoconvocados que decidieron acompañar el pedido de justicia. "Esto no da para más. Ayer le pasó a él pero hoy me puede pasar a mí o a mi hija" , expresó un concordiense.

"Al ser menores, ellos tienen privilegios y nosotros, la familia, seguimos con el dolor intacto. No hay que callarse, hay que mover todo lo que haya que mover. Mi hermano no va a volver más pero tenemos que levantarnos. Es terrible el dolor, no podemos vivir con eso, pero hay que seguir", dijo, por su parte, la hermana de Eric.

Marcha por Eric Junto en Concordia: la palabra de la mamá

Marcha por Eric Junto en Concordia: la palabra de vecinos 2

Marcha por Eric Junto en Concordia: la palabra de los vecinos

Homicidio de Eric Junco: el revelador testimonio de un amigo

Crimen Eric Junco Concordia homicidio

"A 100 metros se escuchó un balazo y, cuando miro para atrás, se agarró el ojo y se cayó", dijo al Nueve un amigo de Eric Junco, que estaba junto a la víctima en el momento del hecho. "Sentimos que eran balazos. Yo estaba adelante de él y me corrí, para mirar", contó un amigo de Eric Junco, que estuvo junto a la víctima al momento de los hechos.

"Él se quedó al lado del auto porque no le gustaban los quilombos ni nada de eso. Ahí fue cuando miro para atrás: se agarró el ojo y se cayó. Cuando me acerqué, era todo sangre. No sabía qué hacer, salí corriendo a llamar a la ambulancia", expresó.

Según su relato, la ambulancia llegó luego de media hora. La Policía, en tanto, concurrió alrededor de 20 minutos después de ocurrido el crimen. "No sabía qué hacer, se estaba desangrando ahí. Es increíble. Pedimos justicia, es lo único que queremos", lamentó.

"Esa persona era de oro"

"Nunca en la vida va a haber una persona como él. Como todos los inocentes, se van. En los 10 años que lo conozco, no dijo una sola mala palabra. Tenía mucha educación y respeto. Era una persona increíble y maravillosa", concluyó, al recordar a su amigo Eric Junco.