Hasenkamp-Paraná: el conmovedor testimonio de una joven

"La hice por mi abuela. Va a entrar a una operación y la hice por ella, que ya no puede caminar" , aseguró entre lágrimas la joven, que no pudo contener la emoción. Por su parte, otra peregrina contó que se decidió a hacerla por primera vez a sus casi 54 años en forma de agradecimiento: "Nací con problemas de pie y pude caminar recién a los 5 años" , afirmó.

Conmovedor testimonio de una joven en la peregrinación Hasenkamp-Paraná

Cada año, en vísperas del Día de la Madre, la Peregrinación de los Pueblos convoca a miles de peregrinos en la Ermita de Hasenkamp, para caminar durante 26 horas hasta el Santuario de La Loma en la zona sur de la ciudad de Paraná, donde finalizan el recorrido y coronan el evento con una misa.

"Estoy muy emocionada. La hacía siempre y este año no la pude hacer por enfermedad, me dolió un montón no haber podido. Prometí el año que viene hacerla, me cumplió unos sueños y tenía que agradecer eso", indicó, por su parte, otra ciudadana que se acercó a la imagen de la Virgen en la parada de Sauce Montrull, ya cerca del último trayecto de la peregrinación.