Habló la compañera de Jonathan Morel: "No les van a encontrar nada, y tenemos miedo"

"El miércoles pasado viajamos a Paraná para festejar mi cumpleaños y pasar la semana. Llegamos a las 11 de la noche, al otro día nos levantamos y se lo llevaron detenido a Jonathan. No hubo problemas, él accedió a ir, se lo llevaron a Buenos Aires y está detenido", dijo.

La joven contó que con Morel son amigos y "compañeros de lucha". Dalila también es parte de Revolución Federal y conoce a los fundadores desde el 25 de mayo de este año, cuando hicieron una convocatoria. "Me dio curiosidad, fui. Me gustó el ambiente. Éramos seis personas en total. De ahí en más formé una amistad con ellos", relató.

El 1° de agosto ella se fue a vivir con Morel, y convivieron hasta el momento de la detención. En Buenos Aires, Dalila trabajaba cuidando a una señora y limpiaba casas. "No mucha, pero tenemos comunicación. A veces me llama para que hable con la mamá o el abogado. Más que nada como intermediaria", afirmó. "Voy a ir a verlo, hasta el momento está en Ezeiza, no lo han trasladado. Pero tiene una orden de traslado", contó.

"Si detienen inocentes, cualquiera puede caer. Ese es mi miedo. A ellos no les van a encontrar nada, y tenemos miedo. No dudo de su inocencia", expresó. Por otro lado, aseguró que es legítimo el trabajo de carpintería por el que le pagaron una millonaria suma, en el que se involucra a la firma Caputo Hermanos. "Él se enteró que era Caputo recién en Neuquén. Yo no tenía ni idea quién era Caputo", dijo más adelante.

Respecto a los "escraches" contra la vicepresidenta y otras actividades de Revolución Federal, la joven dijo que participó de distintas convocatorias pero que no se coordinaban acciones concretas. "Éramos demasiado desorganizados", indicó. "Éramos fijo unos 20, después había gente que se sumaba, pero más que eso no", agregó.

Sobre qué hicieron la noche del atentado, Dalila afirmó: "Cuando pasó esto, yo estaba con Jonathan y él se sorprendió un montón. Nosotros incluso sacábamos conclusiones, porque nos sorprendió un montón. Nosotros no los conocíamos a estos chicos, nunca los habíamos visto", dijo en referencia a los imputados por el ataque.