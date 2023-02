Gustavo Rivas, a la cárcel: "Es un fallo ejemplar"

"Lo esperábamos con ansias, porque sabíamos bien los fundamentos. Estuve al lado de la Fiscalía, aportando datos para ir esclareciendo los hechos. Me sorprendió la rapidez con la que se resolvió. Pude leer la sentencia y los fundamentos son acertados", indicó Daneri. Y agregó: "Es un fallo ejemplar. Destaco que, si bien la Ley de Ejecución de Penas le daba la prisión domiciliaria por tener 70 años, hay un debate con el que no coinciden jueces, respecto de que la norma dice 'podrá otorgar', con lo cual no es imperativo".