Gustavo Bordet entregó casas para docentes en Strobel

"Acá pueden decir los presidentes de comunas y de juntas que en todo el territorio de la provincia salimos a paliar esa falta de voluntad que tuvo el anterior gobierno para poder llegar con soluciones a cientos y miles de familias entrerrianas”, señaló el mandatario provincial. Agregó luego: “Por eso hoy podemos decir que hemos cumplido no sólo con el precepto constitucional, hemos cumplido con lo que nos hemos comprometido".

"También resulta gratificante, como docente que he sido durante mucho tiempo, poder cumplir con los acuerdos que llevamos adelante con las organizaciones gremiales docentes. Que no se agotan solamente en lo salarial, que trasciende más allá y que contempla la construcción de viviendas. No es un hecho azaroso que hoy estemos entregando a dos gremios docentes viviendas. Forma parte de una política pública en Entre Ríos para con nuestros docentes, como también para con otros sectores y con la demanda libre de la población", resaltó Bordet. Y acotó: "Queremos cumplir con nuestros docentes y lo hacemos como corresponde. Cuando en otras provincias reprimen los justos reclamos docentes con violencia, con saña, en vez de sentarnos a dialogar, acá no sólo hay diálogo, sino que también hay acuerdos, hay salarios dignos y también hay viviendas para nuestros docentes, porque entendemos que ese es el objetivo de una sociedad", subrayó.

Bordet finalizó: "Una sociedad se realiza con educación, pero no con declamación. Se realiza con hechos concretos y esos hechos concretos están en estas viviendas y están en los salarios. El resto es pura cháchara de época electoral que ahora nos quieren venir a imponer".