Gustavo Bordet destacó la relevancia de la capacitación docente

El gobernador destacó luego: "Hay paneles en los que participan reconocidos especialistas en diversas áreas en materia educativa para generar un espacio de aprendizajes e interacción que es lo más importante. El poder reflexionar y después volcar los contenidos en las aulas para ir logrando una calidad educativa que se necesita en la provincia de Entre Ríos".

Organizadas por el Consejo General de Educación (CGE) y la Fundación Iapser, las jornadas son una iniciativa de la gestión provincial desde 2018. Bajo el lema “Nueva escuela entrerriana: por una educación justa, democrática y de calidad”, y con la participarán de destacados especialistas, iniciaron este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de la capital.

"Valoro mucho la tarea que realizan nuestros docentes en el territorio provincial y lo hago porque he sido docente 14 años en una escuela secundaria de la ciudad de Concordia. Muchas veces me he planteado que he aprendido tanto como he enseñado. Es un concepto del que hablaba Paulo Freire de enseñar aprendiendo. De esto se trata estas jornadas: poder internalizarlo con sus alumnos, y recibir también de los alumnos el aprendizaje que nos hace mejores como personas ", resaltó Bordet.