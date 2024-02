Guardavidas salvó la vida de un bebé en un carnaval de Entre Ríos.

"Estaba entrando al carnaval cuando vi a un policía corriendo con un bebé en brazos entre la multitud. El bebé no estaba respirando y tenía los ojos cerrados" , relató Waldo Almirón a Radio 2820.

"Me acerqué, tomé al bebé en mis brazos, lo di vuelta y empecé a darle palmadas en su espalda. Entonces comenzó a expulsar una especie de flema, lo que seguramente había ingerido", explicó.

"Hace 20 años hago el curso de guardavidas, nunca pensé que iba a tener que aplicar eso que aprendí, siempre pensé ojalá que nunca me pase y justo me tocó a mi este lunes por la noche, por suerte pude intervenir sin ponerme nervioso y aplicando lo que aprendí en diferentes capacitaciones", agregó Almirón.

"Una ambulancia trasladó al niño y perdí de vista a la familia, pero el bebé respiraba bien, había abierto sus ojos. Por suerte no me asusté, hice lo que aprendí en todos los cursos que he hecho", sumó.

Y cerró: "Siempre practicamos con muñecos de goma pero esta vez me tocó aplicarlo en una persona. Todos los años rindo y hago los cursos pertinentes para mantener la categoría como guardavidas, aunque tengo otro trabajo".