Gualeguaychú: piden levantar la prohibición de jineteadas

"Para nosotros es una cachetada. Estamos firmes y convencidos de que en enero podremos volver, es algo que llevamos adentro, por generaciones" , indicó Rumacho. Y agregó: "El caballo de una jineteada se ocupa en una fiesta 8, segundos, 10 segundos o 14 segundos. Después pasa al campo, donde come y descansa, no tiene otra actividad. No se ocupa para trabajos ".

Franco Rumacho, hijo de Leonardo y jinete, agregó: "Una cosa es la doma y la jineteadEl caballo que no se puede domar, va al matadero. Para que no lo manden, va a la jineteda, donde se usa en promedio uno o dos minutos al año"a es otra. . Explicó luego: "Las espuelas no cortan ni pinchan, son revisadas antes y si lastiman al caballo no se monta. Los caballos son cuidados".

Confían en que las jineteadas regresen en Gualeguaychú

Rumacho resaltó también que, desde la entidad, confían en que la gestión entrante, a cargo de Mauricio Davico, revise la normativa: "Nosotros queremos que haya un solo predio, que esté acá y que se controle. Hemos invitado a proteccionistas para que vean. Ellos no conocen del cuidado del caballo.