Gualeguaychú: Noelia Recalde se consagró en los Premios Gardel

Noelia fue nominada en las dos categorías con su nuevo disco "Mi Propia Casa". Y con mucha felicidad y orgullo, fue galardonada en los Premios Gardel como “Mejor Nuevo Artista”.

Su historia

Noelia se ha formado de la mano de sus amigos, sus libros y discos. Fundó y coordinó uno de los ciclos más representativos de la canción: Martes Rueda, durante 4 años consecutivos. Produjo el Festival Sonora 2017, evento internacional de mujeres compositoras, en Argentina (Bs. As. y Gualeguaychú).

Además, fue convocada como jurada de los Premios Gardel (2019) y del Programa Ibermúsicas (2020).

Editó 3 discos con su trío Valbé, un disco homónimo con su proyecto Triangula y lanzó su primer disco solista “Palabra” en 2018.

Mi Propia Casa se presentó en vivo el 29 de octubre en La Trastienda, Buenos Aires, y el 2 de noviembre en Studio Theater, Córdoba, con total éxito.

“No vengo de una casa musical, ahí nadie se dedica a la música, ni en mi familia. Hace poco me enteré que hubo una suerte de súper ancestral abuelo que tocaba el acordeón. Fin del cuento musical familiar. Soy re autodidacta, aprendí a tocar la guitarra con los cancioneros. Y a cantar por necesidad de expresión. Siempre fui medio tímida y la música, de algún modo, vino a ocupar un lugar lindo de expresión”, expresó la artista de Gualeguaychú, según informó Ahora El Día.

“Cuando se desató la pandemia y en medio de ese confinamiento obligatorio empezó a aparecer un disco. Venía trayendo un montón de cosas, andando y tocando mucho pero no pudiendo procesar toda esa información, sin tiempo disponible para a experimentar en casa. La pandemia propició eso. Por ejemplo, en la primera canción hay diez cajones grabados. Todos iguales. Creo que me di muchos permisos que no me había dado antes. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con lo de la batucada. También la bisagra que hubo a nivel nacional de la presencia femenina en la música. Y en la lucha. Es obvio que influyó. Grabé percusiones, grabé los bajos como se me antojaron, sin mantener una misma línea durante todo el viaje. Quiero tocar acá, acá y acá. Y ya. Y no me importa ¿Y si grabo una guitarra eléctrica? Bueno, la grabo. En este disco me di todos estos permisos”, concluyó.