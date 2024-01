Gualeguaychú: no habrá Fiesta del Pescado y el Vino en 2024

Desde la Municipalidad de Gualeguaychú confirmaron que no habrá ningún tipo de evento organizado por el Municipio, a excepción de los Corsos Matecito. De esta manera, la Fiesta del Pescado y el Vino, el Puerto Rock, Verano es Arte y otros eventos públicos y gratuitos que tenía la ciudad ya no existirán más.

“Me parece que más que hacer hincapié en lo que no se va a hacer estaría muy bueno hacer cinco páginas suplemento especial de la cantidad de cosas que estamos planificando que sí se van a ser. Porque básicamente hay una realidad que no tiene nada que ver con la realidad del año pasado ; primero desde el punto de vista de la visión política que tiene este gobierno respecto al anterior; segundo la realidad económica; y tercero de lo que surge a partir de charlar con los diferentes actores en este caso que este participan activamente o que son los representantes de cualquier espectáculo, que son los artistas”, comenzó expresando Luis Castillo, subsecretario de Cultura, en diálogo con Ahora ElDía.

Gualeguaychú no realizará la Fiesta del Pescado y el Vino: los motivos

“Acá lo que se va a hacer es una cantidad de eventos, que es impresionante las propuestas y eso es lo que me parece que es lo que marca la diferencia, que las propuestas tienen que salir desde los artistas, desde los productores, desde quien está interesado en hacer eventos y no desde el municipio, el municipio no tiene por qué ser productor”, opinó el funcionario.

El funcionario argumentó que “me parece que acá lo que se plantea es necesitamos ver cuáles son los roles fundamentales de cada estado. El estado tiene tres funciones: seguridad, educación y salud; en ninguna parte dice que el estado tiene que promover espectáculos, entonces la idea nuestra es facilitar en todos lo que tiene en este caso el estado municipal, por ponerte un ejemplo, desde el punto de vista de los teatros, de los espacios culturales, del acompañamiento en muchísimos emprendimientos que tengan un origen comunitario social o puntual por parte de diferentes iones obviamente ahí está el estado para apoyar, para ayudar, para colaborar, pero ahora de ella ponernos en un estado productor de espectáculos me parece que no corresponde, primero porque no somos productores y segundo que si vos quieres el productor y me parece buenísimo hacerlo con tu plata no con la plata pública, entonces por eso digo que a raíz de estas primeras noticias que ya empezaron hace dos meses antes asumir empezamos con la fiesta del pescado y vino que se va hacer como si eso cambiara la realidad, yo creo que no es así”, aseveró.

“Han aparecido muchísimas propuestas por parte de los mismos artistas, de los mismos productores, de gente que ve la posibilidad de empezar a participar activamente no solamente a través de ideas sino concretamente a través de la realización de eventos muy importantes. No quiero adelantarte, la semana pasada me trajeron un proyecto interesantísimo para una fiesta que tiene relación provincial, de la cual va a ser partícipe nuestra ciudad y la conversación arrancó diciendo necesitamos de todo menos plata, entonces bueno perfecto sentate y charlemos”, contó Castillo.

“Tenemos que tener un estado activo, las reglas claras que se den a conocer y si vos querés hacer un emprendimiento te tengo que dar respuesta, hoy no dentro de dos meses, entonces me parece que esa es la mejor forma de que se pueda trabajar”, afirmó.

Planteó que “el estado tiene que ser tan ágil como cualquier empresa que lo que busca es que la gente pueda hacer su propio su propio emprendimiento, su propio negocio. Porque detrás de eso hay mucha gente que labura, una de las cosas que más me gustó el sábado mientras veía el espectáculo que es algo aparte, pero me encantaba ver el movimiento de las cantinas, no solamente están los clubes, las instituciones que están trabajando con eso sino la cantidad de personal que estaba laburando. Entonces esto está bueno, el carnaval da muchísimo trabajo antes, durante y después; y la idea nuestra es que todo el año podamos seguir generando actividades que tengan que ver con eso pero este donde no dependan del buen o mal humor municipal, sino de la gente que decida tener directamente emprendimientos, ideas, unidades de negocio, como quieras llamarle, y donde obviamente el estado va a estar ahí para acompañar, para regular como como corresponde porque si no sería un caos, pero teniendo normas claras”.

“Lo que yo estoy diciendo que en este momento pensar en poner 200, 100, 50, 300 millones de pesos en un formato como el que veníamos teniendo con las necesidades tan importantes y básicas que tenemos en nuestra ciudad es directamente estar mirando para el lugar equivocado”, expresó, y añadió que “hay una realidad que más allá de las contingencias de que se rompa un caño, lo importante acá es que vos tenés que ver cómo hacemos para garantizar mínimamente que la gente pueda tener agua para beber agua para bañarse, después de eso tenemos otras prioridades tremendas en la ciudad y en un contexto donde sabemos que también hay y va a haber lamentablemente gente que la está pasando muy mal y a la que no podes privar de una asistencia básica los Caps están trabajando este de una manera desmedida. Tuvimos una inundación que afortunadamente no pasó a mayores pero estábamos preparados por para esa circunstancia, no sabemos si no puede venir otra, o sea digamos es una cuestión de prioridades. Nosotros entendemos que primero cada una de las personas tiene que poder vivir en las condiciones más dignas posible y que está faltando, entonces ahí apostar y poner eso 200, 300, 500 no importa cuántos millones de pesos, cuando además insisto nuestra visión es no es función del Estado ponerse en productor, para eso el estado tiene que acompañar”.

Al respecto de que pasará con “Verano es arte”, confirmó que tampoco se hará: “la idea nuestra es que sea ‘Arte en los barrios’, que sea todo el año, no solamente el verano, nosotros entendemos que la conexión artística con todas las zonas con todas las variedades tiene que ser permanente y no solamente durante el verano, por eso cuando nosotros pensamos en esta concepción de la subdirección de Deporte, Cultura y Juventud no era un nombre que se nos ocurrió porque sí sino porque entendemos que el arte, la cultura y el deporte son las herramientas que nos van a permitir transformar y trabajar sobre la juventud, entonces entendemos que lo que tiene que ver con el deporte lo tiene que ver con el arte lo tiene que ver con la cultura, tiene que ser permanente, entonces estamos trabajando en eso para poder reorganizar todo lo que son los talleres, hacer una articulación mucho más estrecha”, marcó.

Por otra parte, si se mantendrá la organización de los Corsos Populares Matecito. “En líneas generales va a ser muy parecido lo que ya venía siendo, con la diferencia fundamental de que ya quedamos tanto con las murgas como con las comisiones y demás que vamos a empezar a trabajar en marzo o abril, no en diciembre. Mosotros no podemos tener una reunión con todos los actores que hacen una fiesta de esta envergadura el 15 de diciembre, entonces donde la idea es bueno el 15 de diciembre recibieron un subsidio de 1.200.000 pesos que realmente me parece un chiste, o sea pensar que vas a hacer una murga en 15 días con 12.000 pesos; entonces lo que nosotros planteamos y que fue lo que se vino charlando con una muy buena aceptación.