"Ayer a las nueve de la mañana me llama una de las chicas de la panadería al teléfono fijo para preguntarme si habría problema con que los de Enersa hagan un corte de luz de las nueve y media de la mañana a la una y media de la tarde y resulta que me piden un número de teléfono para avisarme cuando vuelva, que me van a avisar por WhatsApp, yo se le doy y me pregunta si el WhatsApp era el mismo entonces yo le dije que sí entonces cuando la aplicación me habían cambiado el número", comenzó relatando Juan.