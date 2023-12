Gualeguaychú: aguardan 100 familias evacuadas por la crecida

"Creo que en el corto plazo va a haber una situación difícil, con mucha inflación. Habrá recesión económica y eso afectará a los municipios, que viven de la recaudación y las coparticipaciones provinciales y nacionales ", indicó Davico. Y agregó: "La recaudación cayó con la eliminación del Impuesto a las Ganancias y la recesión hará que mucha gente, seguramente, no pague tasas o servicios. Será un contexto difícil, pero en algún momento esto iba a suceder".

Sobre las medidas que anunciará Javier Milei en cadena nacional, el jefe comunal opinó: "Somos un país con mucho potencial y podríamos ser muy ricos. Hemos tocado fondo y serán meses duros, pero hay que tomar decisiones. Debe haber una reforma laboral para que haya más inversiones. Ni hablar que hay que achicar el déficit, porque sino se forma una bola de nieve emitiendo billetes. Tengo buenas expectativas y creo que lo duro será la base de algo mejor"-

El jefe comunal hizo referencia también a las obras: "Las que son con financiamiento internacional están trabadas, porque una parte la pone la provincia y no hay dinero. En Gualeguaychú hay obras de Enohsa y viajaré a Buenos Aires para ver cómo seguimos. También hay proyectos con poco avance, que no sabemos bien qué va a suceder".

Gualeguaychú: esperan evacuar a 100 familias

"Tenemos 10 familias familias y calculamos que en las próximas 36 horas tendremos 100 familias como mínimo. Hoy el río está en 4,20 metros y esperamos que llegue a los 5 metros. Cayó mucha agua en la cuenca, sumado a la sudestada, que no deja desembocar el agua. A eso se le suma que el río no se ha dragado en los últimos 30 años, hay un tapón de arena", epxlicó Davico sobre la crecida en la ciudad. Y acotó: "Ya hicimos un centro de evacuación en el Regimiento. Estamos haciendo gestiones a nivel nacional y provincial, porque en la Municipalidad no encontramos nada, ni un kilo de arroz. Y luego lo que quedará cuando baje el agua, que destruye todo. Son muchos barrios afectados".