Gualeguay: inauguraron una sala de tomografía en el hospital

"Esto es fruto de una inversión que se ha desarrollado en materia de salud pública en Argentina y Entre Ríos. Hemos asistido en los últimos años, producto de la necesidad de la pandemia, poder desarrollar, trabajando en la urgencia y planificando a futuro. Sabíamos que más temprano que tarde la pandemia pasaba y nos quedaba un sistema de salud fortalecido", destacó el primer mandatario provincial.

Por otro lado, indicó que "este tomógrafo era años atrás impensado y mejora notablemente la vida de los vecinos de Gualeguay y la zona de influencia". Dijo además que tiene imágenes de altísima calidad que evita que se tengan que trasladarse a otros lugares para atenderse. Además, mencionó que se realizaron inversiones en equipamiento y en ambulancias que fueron entregadas el año pasado.

Vizzotti y Bordet inauguraron sala de tomografía en el Hospital San Antonio de Gualeguay

Programa nacional Reconstruir Salud

https://twitter.com/carlavizzotti/status/1645547217174908936 Acercar la salud a cada argentino y argentina, viva donde viva.



De eso se trata, para eso trabajamos. https://t.co/NvDDRxGbGC — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) April 10, 2023

Con una inversión total de más de 44.000 millones de pesos, el Gobierno nacional refuerza su compromiso federal con la salud pública dotando de mayor infraestructura y mejor equipamiento técnico a todo el país.

Del monto total, 35.546 millones de pesos se destinan a equipamiento sanitario y vehículos, otros 9.287 millones a infraestructura sanitaria.

En cuanto al equipamiento sanitario, a través de la Red Federal de Bioimágenes el Ministerio de Salud de la Nación busca mejorar la capacidad diagnóstica de los establecimientos de salud pública de todo el país incorporando equipamiento de calidad, junto con sistemas de digitalización que permitan compartir estas imágenes con profesionales y/o especialistas que no puedan acceder a una consulta presencial con el paciente, optimizando los tiempos, los costos y la calidad de atención.

La entrega de equipamiento incluye 21 resonadores, 29 tomógrafos, 20 angiógrafos, 103 ecógrafos Doppler Color institucional para exámenes cardiovasculares, además de 10.000 PC All in One y 700 Notebooks.

Respecto de los móviles sanitarios, se trata de 344 ambulancias destinadas a las jurisdicciones de acuerdo a las necesidades específicas de cada territorio, de las cuales 189 son de traslado, 61 de urgencia y 94 vehículos 4x4.

La ampliación de la infraestructura sanitaria consiste en la construcción de 26 depósitos provinciales de vacunas, equipados con cámaras frigoríficas. También incluye la puesta en marcha de 32 nodos de Cuidado en Red, locaciones que forman parte de la red de atención del primer nivel donde se realizan prácticas de control de la salud y prevención de la enfermedad, a través de un enfoque especial en relación a la salud mental e integral.

Con una concepción federal, se brindan herramientas concretas a todas las jurisdicciones para potenciar y fortalecer la respuesta del sistema de salud con equipamiento de calidad, llegando a todos los rincones del país, ampliando así el acceso a la salud de toda la población y generando una mayor equidad.