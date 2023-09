Granizo provocó destrozos en una ciudad de Entre Ríos

Según consigna El Federaense, el granizo de gran tamaño cayó en un breve periodo de tiempo, pero fue suficiente para causar destrozos e inconvenientes. La lluvia torrencial también afectó un ahora después.

granizo en federacion (2).jpg

Temporal en Paraná: un árbol aplastó un auto

Durante la tarde de este lunes, mientras fuertes vientos comenzaron a soplar en Paraná, un automóvil fue parcialmente aplastado por un árbol que cayó en la zona céntrica de la capital provincial.

Según se informó, un hombre de 38 años estaba trabajando en el Parque Berduc y había dejado estacionado su vehículo Peugeot 208 sobre calle Nogoyá, cuando le avisaron que un árbol se cayó sobre su auto.

Tras conocerse la noticias, Defensa Civil acudió al lugar. Afortunadamente, a pesar de los daños materiales, no hubo lesionados.

auto.jpg

Fuertes vientos derribaron una construcción en Paraná

Poco después del mediodía comenzó un fuerte temporal en la región, que trajo como consecuencia vientos que superaron los 40 kilómetros por hora en Paraná.

La situación generó un hecho desafortunado en la ciudad, donde vientos de 46 kilómetros por hora derribaron una construcción. Se trata de un tinglado ubicado sobre calle Maestro Normal y Juan Díaz de Solís, en la capital entrerriana.

"Escuché una explosión, me levantó y me encuentro con esto", dijo Sergio, un vecino de la zona, quien habló de un "remolino dentro de la estructura, que todavía no tenía techo" y provocó la caída.

Las paredes derribadas se encuentran ubicadas junto a un predio deportivo, y en las imágenes enviadas a AHORA se puede ver cómo la construcción no resistió el temporal.