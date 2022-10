Gastón Pauls dio una charla sobre adicciones en Villa Elisa

“Es la primera vez que estoy en Villa Elisa, así que agradezco el compromiso de la ciudad y de la Fundación Iapser , con quien venimos trabajando en conjunto”, dijo Pauls. Y agregó: "No ocurre en todas las provincias este reconocimiento, por eso hay que rescatar, valorar y profundizar . No solo no ocurre, sino que hay provincias casi cerradas al asunto. Entonces, cuando hay esperanza en un lugar, cuando una puerta se abre, quiere decir que esa provincia está intentando que no se mueran más pibes".

“Los que hemos consumido merca, sabemos que no hay un final feliz en ese camino. No conozco a ninguno que tenga todos los dientes que sea feliz. Entonces, los que estuvimos ahí, sabemos que lo primero que debemos hacer es hablar del asunto. Un espacio donde se habla del asunto es uno que intenta mejorar una situación muy delicada”, continuó el presentador de TV. Explicó luego: "En cada una de las charlas repito que si le sirve a una persona, ya es montón; si le sirve a 100, mejor; y si le sirve a mil, estaríamos más que conformes. Por lo pronto, estamos dando un espacio de reflexión y dejando las adicciones, que es lo que no se dice, para pasar a hablar del asunto”.

Sin rodeos, el referente de la lucha preventiva resumió su relación con los narcóticos: “Yo tomaba ‘blanca’, aunque, como dice Charly (García), la cocaína no es blanca sino oscura. Cuando querés blanquear (la situación) es porque venís de la oscuridad y necesitas ponerle luz al asunto, iluminar lo que estaba oscuro y hacer visible lo que estabas negando”. Y precisó: "Eso me pasó hace 15 años, después de haber perdido tiempo y cuatro amigos, además de otros que quedaron con secuelas irrecuperables y uno que está preso también. Todo eso pasó durante un montón de años de consumo y cuando tuve la iluminación, a la vez, tuve la humildad de pedir ayuda, que es el primero de los pasos”.

Destacando tópicos de su encuentro con los jóvenes, Pauls subrayó: “El adicto tiene una negación y consume lo que lo mata diariamente, sin ver que por ahí no hay esperanza. Pedir ayuda es el paso más difícil, por eso muchos se mueren sin llegar a hacerlo, por sobredosis, accidentes, porque no podes reconocer que tenés un problema. Yo lo hice el 27 de diciembre de 2007 y eso me salvó la vida”.

“No estaría acá si no hubiera reconocido mi derrota”, confesó el actor.