Fotomultas Paraná: qué pasa si cruzo en amarillo y corta el rojo

"El sistema de la cámara lo único que hace es una fiscalización electrónica. La tecnología nos da la posibilidad de tener en 25 puntos como si fueran inspectores, pero con algo totalmente objetivo que es pasar la señal del semáforo en rojo", aclaró Pablo Teste, secretario de Legal y Administrativa de la Municipalidad.

En ese sentido, ratificó que quien se encuentra con el rojo a mitad de cruce, será considerado en infracción. "En realidad pasan en rojo porque el intermitente es para antes de la senda peatonal", afirmó, en diálogo con Canal Nueve Litoral.

"Si un vehículo está traspasando la mitad del cruce de la calle con un semáforo que pasa del amarillo al rojo, obviamente que la posibilidad de tener un accidente se da porque pasa la acera en rojo. Estamos hablando de embestir una persona que está cruzando porque también mira la señal", alertó Testa.

En tanto, aclaró que quien va cruzando en verde y se encuentra con el semáforo que cambia a amarillo, no se considera infracción "porque está cruzando en verde".

¿Se puede apelar una infracción de las fotomultas?

El funcionario de la Municipalidad de Paraná aclaró que cualquier infractor podrá realizar la apelación correspondiente en el Juzgado de Faltas. "Hay una filmación, un video, no es algo estático de una toma fotográfica, sino que hace un recorrido de varios segundos para que en caso de la persona esté en duda de que no realizó la infracción, realizando un descargo se le muestra el video", sostuvo. "Ahí se ve claro si uno pasa en rojo o no", acotó.

En relación al tiempo para hacer esta presentación, dijo que será un mes y medio. "Se procesa, se imprime la multa, se da traslado y notifica al infractor y se abre un período de 45 días de pago voluntario. Todas las personas tienen la opción de realizar el descargo si entienden que no han cometido la infracción", afirmó.

Consultado por la posibilidad de aplicar segunderos donde no hay, aclaró que ya hay muchos que los tienen. Pero recordó que la mayoría de los semáforos cuentan con intermitentes antes de pasar a rojo o verde. "Hay suficiente aviso de no cometer la infracción", insistió.

Fotomultas en Paraná: cómo se aplica el sistema

¿Dónde están las 25 cámaras?

Acceso Este

Avenida Almafuerte y Walter Grand (Ascendente-Descendente)

Avenida Almafuerte y Gdor. Maya (Ascendente-Descendente)

Avenida Almafuerte y A. Bonelli (Ascendente-Descendente)

Acceso Sur

Avenida de las Américas y J. B. Justo (Ascendente-Descendente)

Avenida de las Américas y C. Larralde (Ascendente-Descendente)

Avenida de las Américas y Pablo Crausaz (Ascendente)

Avenida de las Américas y El Paracao (Ascendente)

Acceso Norte

Gdor. Uranga / Antonio Crespo y F. Soler (Ascendente-Descendente)

Avenida Ramírez y Laurencena (Ascendente-Descendente)

Circunvalación

Circunvalación y Francia (Ascendente-Descendente)

Circunvalación y Churruarín (Ascendente-Descendente)

Circunvalación y Alte. Brown (Ascendente-Descendente)

Circunvalación y Don Bosco. (Ascendente-Descendente)

Mirá el mapa de las fotomultas en Paraná