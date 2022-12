Familias de Paraná denuncian la profanación en el cementerio

Vecinos y vecinas de la ciudad de Paraná se convocaron este martes por la mañana en el Cementerio Municipal para manifestar su malestar por la seguidilla de hechos vandálicos sobre los lugares donde descansan los restos de sus familiares. Advierten que la profanación de tumbas y nichos no es nueva, motivo por el cual reclaman mayor seguridad al director . " Esto ya no se puede sostener ", lamentó Gabriela, quien organizó la manifestación.

Según relató, el último episodio de inseguridad fue lo que la motivó a viralizar el problema. "El domingo nos encontramos con que estaba todo vandalizado, todo roto. Dijimos basta. Por eso lo hicimos a través de las redes y tuvimos el acompañamiento de mucha gente que está pasando por lo mismo", expresó a Canal Nueve Litoral.

Al respecto, hizo hincapié en el pedido para que las autoridades se comprometan a buscar una solución con mayor seguridad. "En su momento se lo planteamos al director Adrián Gómez y se comprometió que iba a tomar cartas en el asunto. A las claras está que todavía esto no pasó porque siguen pasando los hechos", lamentó.

En tanto, otra de las familiares, sostuvo: "No sé por qué hacen esto porque ellos ya no molestan a nadie. Cuando vinimos estaba todo roto. A mí me dio una pena. yo quiero que el director o algún responsable haya, porque así no se puede seguir más. Todas las vueltas que venimos se roban las flores. Esto no se aguanta más porque uno saca de donde no tiene..."