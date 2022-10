Familiares de Santiago Panozzo harán una venta de asado y un bingo solidario

El Bingo Solidario se desarrollará el próximo domingo 13 de noviembre en la Escuela Lomas del Mirador de Paraná, desde las 14 horas.

La entrada más el cartón para la jugada tiene un costo de $100, y se puede adquirir comunicándose a los números (0343) 155-323379, 155-130456 y 155-067631.

panozzo.jpg

La palabra de sus padres

La familia de Santiago Panozzo -el joven de 19 años atropellado en Paraná por Juan Martín Bustamante, que luego huyó- dialogó esta semana con AHORA y dio cuenta de los enormes gastos que deben afrontar día a día para la recuperación del muchacho.

Lo hacen gracias a la ayuda de terceros, dado que aún el seguro no ha dado respuestas y la familia de quien colisionó a altísima velocidad al ciclista y luego se fugó, tampoco se ha interesado en su situación.

"Es una situación muy difícil para nosotros. Le ponemos voluntad y fuerza para apuntalar a Santiago y a sus dos hermanos. A la par, atravesar lo económico, porque somos una familia de trabajo", remarcó la mamá del joven.

"Seguimos en la lucha con el tema del seguro. Ellos -por la familia Bustamante- han dicho que se han querido hacer cargo. Nunca se contactaron con nosotros. Encima de lo que estamos pasando y pasa Santiago, con una vida que quizás no vuelva a ser la misma, bancar esto. No tienen cara, no han querido ayudar. Escondieron al hijo dos días. Indigna", dijo el papá de Santiago por su lado.