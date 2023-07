Extraterrestres: desde Argentina, el jefe de la NASA hizo un impactante anuncio

Antiguo congresista por Florida y reservista del Ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam, Nelson, de 80 años, estuvo estos días en Buenos Aires durante una gira sudamericana que lo llevó a Brasil y que terminará en Colombia la semana que viene. En Argentina se reunió con el presidente para hacer oficial la adhesión de Argentina a los esfuerzos internacionales con los que Estados Unidos propone volver a llevar astronautas a la luna en 2025. El país sudamericano es el vigésimo octavo que firma los acuerdos Artemis, un plan de “exploración pacífica” de la vía láctea, pero el tratado quedó en segundo plano ante el debate cada vez más acalorado por los avistamientos de objetos voladores no identificados en Estados Unidos.

Excongresista demócrata que tiene a su cargo la agencia espacial de Estados Unidos desde mediados de 2021, Nelson ha querido calmar las aguas. El miércoles, durante una sesión del Congreso estadounidense, un exoficial de inteligencia acusó al Pentágono de ocultar naves de origen extraterrestre y “restos no humanos”. “Los avistamientos no son raros ni aislados”, dijo David Grusch, antiguo miembro de la Fuerza Aérea, y consiguió una poco frecuente armonía entre republicanos y demócratas en la cámara: legisladores de los dos partidos pidieron que el Gobierno acabe con el secretismo sobre los avistamientos de objetos no identificados.

“Verán un brillo en mis ojos”, bromeó ante las preguntas de un periodista de la televisión pública argentina que le consultó sobre sus conversaciones con Fernández y sobre la polémica en el Congreso de su país.

Nelson contó que el presidente le había preguntado sobre su viaje al espacio –en 1986, fue el segundo congresista en la historia de Estados Unidos en volar en una misión de la NASA– y dio detalles sobre un informe que había encargado a especialistas para zanjar “tantas sospechas sobre alienígenas”. “Designé un comité de científicos distinguidos”, dijo “y hasta que lo escuchen puedo decirles que están considerando usar nuestros sensores espaciales para intentar determinar qué pasa con este fenómeno”.

La conversación sobre los objetos voladores sin identificar empezó a encenderse entre algunos legisladores de Washington en 2020, cuando el Pentágono difundió una serie de videos previamente clasificados de pilotos implicados en tres incidentes separados de 2004 y 2015, en los que parecían observarse encuentros con ovnis. La inteligencia estadounidense dijo entonces que si bien no existían pruebas de actividad extraterrestre asociada con esos objetos, tampoco la descartaron categóricamente. A principios de este año, se disparó con las noticias de que el Pentágono recopiló 247 informes sobre ovnis en 17 meses, casi tantos como en los 17 años previos. En abril la cifra escaló hasta 650.