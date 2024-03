Explicaron por qué los docentes entrerrianos cobraron menos

Salarios docentes más bajos: la explicación

“No es un descuento, ni un recorte. Cobraron menos porque antes venían fondos de Nación en concepto de Fonid y Conectividad, y eso dejó de venir. Eso, más el aumento, es lo que el gobernador(Rogelio Frigerio se ofreció a pagar y hacerse cargo. Pero no fue aceptado por Agmer. No liquidamos porque no acordaron y esto los gremios lo sabían”, explicó Troncoso. Remarcó luego: “Este es un gobierno con sensibilidad social, por eso insistiremos con el diálogo".