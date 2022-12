Escándalo con el fiscal Diego Luciani en un restaurante de Mar del Plata

Luciani estaba cenando pescado junto a un grupo de amigos cuando una mujer que también había ido a comer al restaurante advirtió la presencia del fiscal y lo increpó.

"Venir acá... qué ganas de vomitar. Venir acá.... me das asco... A vos la historia te va a condenar", le dijo la agresora. "Me di vuelta y le respondí que a ella la iba a condenar la historia", contó a Clarín Luciani, quien se retiró del restaurante.

La mujer que agredió al fiscal estaba en una mesa junto al encuestador y responsable de la Consultora Equis, Artemio López, identificado con el kirchnerismo.

La agresión a Luciani sucedió cuatro días después de la condena a 6 años de prisión por corrupción a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad.

El fiscal Diego Luciani había pedido que Cristina sea condenada a una pena de prisión efectiva de 12 años de prisión al acusarla de ser jefa de una asociación ilícita agravada y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública, en concurso real.

"Cuando entramos al restaurante, una señora de camisa verde que estaba sentada en una mesa de al lado se dio vuelta y me dijo 'vení para acá... qué ganas de vomitar, vení acá.... me das asco...", contó Luciani.

"El ambiente estaba enrarecido y no nos sentíamos cómodos, comimos unas entradas y decidimos irnos. Pedimos la cuenta y un mozo se nos acercó para saber si queríamos quedarnos y pedir algo más. Le conté que no me había sentido cómodo y, ante su sorpresa, le expliqué por qué", relató el fiscal.

El escándalo en el restaurante de Mar del Plata generó repercusiones en Twitter. "Todos somo el fiscal Luciani. "¡No queremos más violencia!", tuiteó la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, al compartir una nota de Clarín sobre la agresión a Luciani.

Todos somos el fiscal Luciani. ¡No queremos más violencia!

El periodista de C5N Pablo Duggan también se refirió al tema en las redes sociales. "Grave escándalo del fiscal Diego Luciani en la ciudad de Mar del Plata", escribió.