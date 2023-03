Entre Ríos tiene una respuesta eficiente a una demanda energética histórica

El país atraviesa uno de los veranos más duros que se recuerde en el corto y mediano plazo. De hecho, los registros térmicos de este período estival no se alcanzaban hace por lo menos medio siglo. En este contexto, hay un dato que no se puede soslayar: la respuesta del sistema eléctrico de Entre Ríos ha sido altamente eficiente hasta el momento. Más aún cuando se hace un ejercicio de contrastes entre lo que sucede hoy en Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana -con cortes contínuos y varios días sin servicio lo que ha derivado en reclamos ciudadanos en las calles- con lo sucedido en Entre Ríos, donde el suministro no ha tenido más que interrupciones puntuales y por causas externas.