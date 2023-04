Entre Ríos pone en valor inversiones para fortalecer la salud pública

El objetivo del plan mejorar la calidad del equipamiento en salud, ampliar el acceso a toda la población y generar una mayor equidad en todo el territorio de la Nación. Se prevé una inversión de 44.000 millones de pesos.

El acto contó con la presencia de gobernadores, gobernadoras, representantes de organismos internacionales, ministros y ministras de Salud de todo el país, además de funcionarios, funcionarias e invitados e invitadas especiales. Por Entre Ríos estuvo también la ministra de Salud, Sonia Velázquez.

“En Argentina se viene haciendo una gran inversión en salud pública, histórica e inédita, donde todas las jurisdicciones han tenido aportes. Entre Ríos no fue la excepción y se pudieron construir hospitales modulares como en Santa Elena, que está para inaugurar; en Concordia; en Colón; en la unidad El Potrero de Gualeguaychú, y así podríamos seguir. También con entrega de equipamientos como el tomógrafo que inauguraremos el miércoles próximo con la ministra de Salud (Carla Vizzotti) en la ciudad de Gualeguay, algo que era demandado y que representa una inversión millonaria”, expresó el mandatario.

Luego mencionó que “también de parte nuestra en la provincia hemos hecho nuestro aporte necesario para poder sortear momentos difíciles que nos tocaron pasar con la pandemia, pero lo más importante para tener estructurado un sistema de salud que soporte las necesidades de la población entrerriana”.

En ese sentido, dijo que se puede hablar "de todo lo que se ha aportado en ambulancias. Casi 150 ambulancias que la provincia distribuyó en todas las ciudades, comunas y juntas de gobierno, lo que implicó poner en marcha los quirófanos del hospital De La Baxada y funcionando a pleno después de muchos años de haber estado cerrado. Lo que representa construir 20 centros de salud nuevos, para ocho de los cuales la semana pasada se firmó el inicio de obra, más otros que ya están iniciándose".

Dicho esto, el mandatario agregó "lo que ha representado insumos en distintos hospitales, como equipos de rayos e instrumentos para que la población pueda tener en cada lugar de residencia lo necesario para hacerse los estudios pertinentes. Y lo más importante quizás es el hecho de contar con nuestro recursos humanos, personal médico, enfermeros y enfermeras con la seguridad jurídica de tener los cargos aprobados”. Al respecto, señaló que “a través de la Legislatura se sancionó la ley que permitió que más de 1.100 profesionales y personal de la Salud hoy tengan la Ley de Cargo que hacía años se merecían", remarcó.

Hecho ese repaso, el gobernador habló de la Ley de Enfermería "que fue durante muchos años demandada; hoy ya está reglamentada y aplicándose. Entonces, combinando la inversión en recursos materiales y en recursos humanos, se ha formado un gran equipo y hoy la salud pública en la provincia de Entre Ríos tiene una fortaleza que se ha hecho en base a inversiones", concluyó.

Tras el acto, la ministra Sonia Velázquez destacó que el Plan Reconstruir Salud “viene a fortalecer la red de salud, como lo ha venido fortaleciendo desde el primer día que este gobierno nacional pudo poner en marcha nuevamente el Ministerio de Salud de la Nación; y también poder fortalecer acciones estratégicas, no solamente de equipamiento, sino a nivel sanitario y una vez más el compromiso con la salud como política de Estado, con una decisión política fuerte, tanto de la jurisdicción nacional como de la jurisdicción provincial, a través del compromiso permanente que nuestro gobernador ha tenido y tiene con la salud de Entre Ríos”.

Sobre el Plan Reconstruir Salud

El plan tiene como objetivo fortalecer el acceso a los servicios de salud, con calidad y equidad, con una inversión total de más de 44.000 millones de pesos, con el fin de dotar de mayor infraestructura y mejor equipamiento técnico a los efectores de salud de todo el país

Con una concepción federal, el Plan busca brindar herramientas concretas a todas las jurisdicciones para potenciar y fortalecer la respuesta del sistema de salud con equipamiento de calidad, ampliando el acceso a la salud de toda la población y generando una mayor equidad.

De la inversión total, 35.546 millones de pesos se destinan a equipamiento sanitario y vehículos, y otros 9.287 millones a infraestructura sanitaria.

Asimismo, a través de la Red Federal de Bioimágenes, se incorpora equipamiento de calidad junto con sistemas de digitalización, que permitan compartir estas imágenes con profesionales y/o especialistas que no puedan acceder a una consulta presencial con el paciente, optimizando tiempos, costos y la calidad de atención.

La entrega de equipamiento incluye 21 resonadores, 29 tomógrafos, 20 angiógrafos, 103 ecógrafos Doppler Color institucional para exámenes cardiovasculares, además de 10.000 PC All in One y 700 Notebooks.

En tanto, los móviles sanitarios, destinadas a las jurisdicciones de acuerdo a sus necesidades específicas, son 344 ambulancias de las cuales 189 son de traslado, 61 de urgencia y 94 vehículos 4x4.

La ampliación de la infraestructura sanitaria consiste en la construcción de 26 depósitos provinciales de vacunas, equipados con cámaras frigorífica y la puesta en marcha de 32 nodos de Cuidado en Red.