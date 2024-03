Entre Ríos: detectan más embarcaciones sin registrar

En la continuidad de los controles que lleva adelante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) en diferentes localidades entrerrianas, se conoció que el 52 por ciento de 70 embarcaciones deportivas fiscalizadas en una guardería náutica de Gualeguaychú no estaba inscripta .

“Las embarcaciones deportivas y recreacionales que fiscalizamos evidencian la capacidad contributiva de determinadas personas que, estando en condición de cumplir sin dificultades, deliberadamente eligen no declarar este tipo de bienes para no tributar ”, advirtió el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell.

Frente a esto, reiteró que “el objetivo y el mensaje de estos operativos es muy claro: en materia tributaria, nadie puede manejarse por fuera de lo que indican las normas”.

“En esta etapa, en el marco de otras acciones que llevamos adelante, estamos regularizando estas situaciones en cada una de las localidades donde hay guarderías náuticas, haciendo cumplir la normativa vigente y combatiendo las prácticas evasivas”, dijo el funcionario.

“Para que el sistema sea más justo y equilibrado, estamos controlando y exigiendo donde tenemos que exigir; porque no es lo mismo el contribuyente que tiene la voluntad de pagar, pero debe lidiar con las dificultades propias de este escenario macroeconómico adverso, que aquel que se considera por encima de la ley y evade aun pudiendo pagar. Este es el tipo de situaciones que no estamos dispuestos a permitir”. concluyó el administrador.

Operativos y resultados en Entre Ríos

Tal como ocurrió en Paraná semanas atrás, en este operativo se procedió a la detección e inscripción de oficio de 39 matrículas no declaradas. Es decir, las mismas no se encontraban debidamente inscriptas y, por lo tanto, no tributaban el impuesto provincial a los automotores.

Además, se procedió a la intimación de la guardería náutica que albergaba las naves a que cumpla con sus obligaciones de deberes formales, en tanto las inviste carácter de agentes informativos.