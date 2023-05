Entre Ríos: cesantean a médico que robaba remedios para su clínica

1) Desvío de partidas de medicamentos para su clínica privada Clínica del Sol SRL, en Bovril, de la cual es dueño.

Embed

2) Según Oficio N° 034/17 del Tribunal de Cuentas remitido en el marco de las actuaciones «Dr. García Miguel Ángel – Centro de Salud Pablo Krauzas Sir Leonard – La Paz s/Juicio de Cuenta Expte. N° 169/16», por el cual se solicita informe acerca de si el Dr. García se encuentra autorizar a facturar al Centro de Salud Dr. Pablo Krauzas, de Sir Leonard, dirigido por él, por sus servicios profesionales particulares que presta a pacientes del mismo, obrando informe de la Dirección General de Primer Nivel de Atención en respuesta al mismo, donde se indica que no obran registros de autorizaciones realizadas al Dr. García, informando además que dicho efector no ha dado cumplimiento a la presentación de planillas de Rendiciones Bimestrales clasificando por objeto del gasto, que se deben prestar ante dicha Dirección.

3) Que del informe realizado por el Departamento Auditoría y Control de Gestión del Ministerio de Salud, se observa detalle de facturas realizadas a la Clínica Del Sol SRL, en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, que denotan derivaciones a la clínica privada de prestaciones que pudieron ser realizadas en establecimientos asistenciales públicos de mayor complejidad, se observan compras de medicamentos en forma directa sin previo cotejo de precios, existencia de medicamentos vencidos y otros expuestos a la humedad, sin conservar medidas de seguridad para su preservación.

4) Que obra informe de auditoría realizada por la Dirección General de Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud, donde se detallan las deficiencias administrativas desde hace más de 6 años, incluso la necesidad de comprar matafuego y luz de emergencia. Dichas deficiencias son: falta de registro de historia clínica, falta de registro de asistencia por parte del Director y del Personal de Maestranza, falta de registro de actividades extramuros, falta de planillas de atención diaria, medicación sin ordenar y en cajas en el piso, medicamentos vencidos, residuos patológicos, sin la correspondiente bioseguridad, falta de higiene en todo el Centro de Salud, independientemente de la obra externa en proceso, hay signos de áreas donde no se ha procedido a realizar la higiene necesaria en un Centro de Salud, en varios meses. Todas las deficiencias puntualizadas vienen siendo objeto de llamados de atención a la Dirección del Establecimiento desde hace 6 años, incluso el ítem de la necesidad de compra de matafuego y luz de emergencia.

5) Que los pacientes refieren que se van a atender, debiendo ir a la Clínica Privada de Bovril, y la medicación también deben buscarla allí. El monto abonado en septiembre y octubre de 2016, en concepto de derivaciones a la Clínica Del Sol SRL, asciende a la mitad de la partida presupuestaria bimestral del Centro de Salud y que el pago de noviembre, corresponde casi a la totalidad de la partida presupuestaria que asciende a $ 10.000, siendo que existen entidades públicas en el Departamento, donde derivar la realización de los mismos, que tampoco consignan los beneficiarios de los estudios realizados ni historias clínicas donde estén registrados los estudios, ni la urgencia de realizarlos en entidades privadas.

6) Que obran copias del registro fotográfico en el que se pueden observar la mesada de la cocina con abejas muertas de varios meses, telarañas y hongos en la heladera para transportar vacunas, foto del ingreso a la Sala de Espera bloqueado, foto de la puerta trasera del Centro de Salud, que se encontraba abierta y surgen facturas de prestaciones realizadas en Clínica Del Sol SRL.

7) Obra informe resumido de la auditoría realizada donde se desprende que el Personal Obrero y Maestranza, de acuerdo a lo informado no concurre a prestar servicios.

8) Que por encuestas de satisfacción a la comunidad surge como constante que el Centro de Salud “Dr. Pablo Krauzas” de Sir Leonard, se encuentra habitualmente cerrado y que las consultas se realizan en la clínica privada, además de indicar que el enfermero no asiste al Centro de Salud, según el detalle del decreto Nº 4.168, dictado el 30 de noviembre de 2022 por el Ministerio de Salud, publicado en el Boletín Oficial el 4 del actual.

La investigación sobre el médico arrancó a partir de la presentación concretada por la enfermera Laura Alejandra Villalba, fechada el 14 de julio de 2016, remitida al Ministerio de Salud, en la que dio a conocer ciertas irregularidades ocurridas en el Centro de Salud. Allí, mencionó que «durante mucho he visto cómo el director de dicha institución desvía las partidas de medicamentos para una clínica privada de la cual es dueño».

El sumario agregó un oficio del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos que preguntó «respecto a la existencia o no, de autorización del Dr. García, para facturar al Centro de Salud». Además, se cuenta con un informe del Departamento Auditoría del Ministerio de Salud, en el que se concluye que “las facturas en su totalidad pertenecen a prestaciones médicas derivadas a Clínica Privada las facturaciones denotan fraccionamiento, correlatividad en la facturación con la misma fecha de emisión como así también disparidad en las fechas y correlatividad de las facturas.- … cabe acotar que existen facturas presentadas a su cobro a nombre del Dr. García, Miguel Ángel, lo que se podría denominar auto derivación al efector privado.- También es observable la compra de medicamentos, las que se efectúan en forma directa, es decir sin previo cotejo de precios, tal como lo disponen las normativas en vigencia, … muchos de ellos vencidos y otros en cajas expuestos a humedad, temperatura, etc., no conservándose las medidas de seguridad para la preservación de los mismos”.

La instrucción sumarial «logró probar mediante las testimoniales que el Dr. García lució este comportamiento en otras ocasiones anteriores a la de mayo de 2017, cuando se presenta la Agente Patricio Galeano, que informa haber visitado el Centro de Salud Dr. Pablo Krauzas de Sir Leonard, el 05 de febrero de 2015: `Realicé en dicha oportunidad, mi trabajo de rutina y me presenté espontáneamente y observé las irregularidades plasmadas. Era un estado de abandono total, pasto largo, sucio de mucho tiempo, la ambulancia tirada afuera rota. Lo que yo observé en el año 2015, es el mismo estado deplorable del Centro de Salud que se advierte en las fotos. Estaba todo igual dos años después. Recuerdo que había olor nauseabundo, el baño sin agua…”.

Pero el Estado concluyó que «teniendo en cuenta el cúmulo de probanzas ingresadas a la causa, termina por acreditarse indubitablemente la existencia de las faltas disciplinarias enrostradas al encartado, quien no pudo conmover semejante base fáctica a pesar del esfuerzo argumental intentado».

Salud determinó al final aplicar la cesantía al médico y, además, se dio intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia «a los fines de determinar la posible existencia de irregularidades en la rendición de cuentas realizadas» por el médico García.

Fuente: Entre Ríos Ahora