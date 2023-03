Enersa: abrieron los sobres de dos importantes obras

El gobierno, a través de Enersa, llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación correspondiente a la culminación de la construcción, provisión y montaje de líneas de 132 kV, ampliación de la Estación Transformadora (ET) 132 kV Paraná Norte y obras de comunicaciones en ET Paraná Este y ET Crespo. La obra quedará finalizada con la vinculación del sistema de transporte en 132 kV a la ET de 500 kV Gran Paraná.